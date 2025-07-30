10 AUGSUNDAY2025 2:16:25 PM
राजा रघुवंशी के खूनी हनीमून पर बनेगी फिल्म, अब पूरी दुनिया जानेगी बेवफा सोनम की कहानी

  Updated: 30 Jul, 2025 12:59 PM
राजा रघुवंशी के खूनी हनीमून पर बनेगी फिल्म, अब पूरी दुनिया जानेगी बेवफा सोनम की कहानी

नारी डेस्क: मेघालय में हनीमून ट्रिप के दौरान मारे गए इंदौर के ट्रांसपोर्ट व्यवसायी राजा रघुवंशी के परिजनों ने इस अपराध पर एक फिल्म बनाने की सहमति दे दी है। इस अपराध के बाद उनकी पत्नी सोनम और उनके संदिग्ध प्रेमी की गिरफ्तारी के बाद हलचल मच गई थी। एसपी निम्बावत द्वारा निर्देशित इस फिल्म का संभावित शीर्षक "शिलांग में हनीमून" है। इसमें राजा राघुवंशी के बचपन से लेकर अबतक की पूरी कहानी दिखाई जाएगी।

रघुवंशी के बड़े भाई सचिन ने संवाददाताओं को बताया- "हमने इस हत्याकांड पर आधारित आगामी फिल्म के लिए अपनी सहमति दे दी है। हमारा मानना है कि अगर हम अपने भाई की हत्या की कहानी को बड़े पर्दे पर नहीं लाएंगे, तो लोग यह नहीं जान पाएंगे कि कौन सही था और कौन गलत?"एक और भाई विपिन ने कहा कि वे फिल्म के माध्यम से मेघालय की सही छवि पेश करना चाहते हैं।"

निम्बावत ने कहा कि " राजा रघुवंशी को अपनी शादी के बाद एक बड़े विश्वासघात का सामना करना पड़ा। अपनी फिल्म के माध्यम से, हम जनता को यह संदेश देना चाहते हैं कि विश्वासघात की ऐसी घटनाओं को रोका जाना चाहिए। अभिनेताओं के नाम बताए बिना, निम्बावत ने कहा कि फिल्म की पटकथा तैयार है। उन्होंने कहा- "इसकी 80 प्रतिशत शूटिंग इंदौर में और शेष 20 प्रतिशत मेघालय के विभिन्न इलाकों में होगी"। 

राजा रघुवंशी मई में अपनी पत्नी सोनम के साथ मेघालय गए थे। लापता होने के कुछ दिनों बाद, 2 जून को पूर्वी खासी हिल्स जिले के सोहरा क्षेत्र (जिसे चेरापूंजी भी कहा जाता है) में एक झरने के पास एक गहरी खाई में उनका क्षत-विक्षत शव मिला। पुलिस ने राजा की पत्नी सोनम और उसके संदिग्ध प्रेमी राज कुशवाहा सहित आठ लोगों को गिरफ्तार किया है।  

