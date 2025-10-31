नए रिश्ते में ये 8 बातें पहचानें, वरना प्यार नहीं सिर्फ टेंशन और पछतावा मिलेगा

नारी डेस्क : रिश्ता तभी खूबसूरत और टिकाऊ होता है जब उसमें भरोसा, सम्मान और समानता हो। अगर इनमें से कोई भी कमी हो, तो इसे नजरअंदाज करना भारी पड़ सकता है। नए रिश्ते में अक्सर शुरुआती प्यार और अटेंशन सबकुछ परफेक्ट लगता है, लेकिन समय के साथ अगर यही रिश्ता आपको तनाव और परेशानियों में डालने लगे, तो समझिए कि कुछ रेड फ्लैग्स आपके सामने हैं। रेड फ्लैग्स का मतलब है ऐसे संकेत जो बताते हैं कि यह रिश्ता मानसिक और भावनात्मक रूप से नुकसानदेह हो सकता है। इन संकेतों को पहचानना और समय रहते कदम उठाना आपके लिए बेहद जरूरी है।

पार्टनर का ओवर-कंट्रोलिंग बिहेवियर

अगर आपका पार्टनर हर चीज़ पर नियंत्रण करने लगे—आप क्या पहनें, किससे बात करें, कहां जाएं—तो यह रिश्ता आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। हेल्दी रिलेशनशिप में दोनों पार्टनर्स को अपनी स्पेस और भरोसा बनाए रखने की स्वतंत्रता होना बहुत जरूरी है।

बार-बार गुस्सा करना या बहस बढ़ाना

अगर आपका पार्टनर बार-बार छोटी-छोटी बातों पर गुस्सा करता है, चिल्लाता है या आपको नीचा दिखाता है, तो यह टॉक्सिक रिलेशनशिप की एक साफ़ निशानी है। किसी भी रिश्ते में प्यार के साथ-साथ सम्मान होना जरूरी है, डर नहीं।

आपके इमोशंस की अनदेखी करना

अगर पार्टनर आपकी फीलिंग्स को बार-बार नजरअंदाज करता है या मजाक में उड़ा देता है, तो यह इमोशनल नेगलेक्ट कहलाता है। रिश्ते में एक-दूसरे की बातों को सुनना और समझना बहुत जरूरी है।

झूठ बोलना या बातें छिपाना

हर रिश्ते की नींव भरोसे पर टिकी होती है। अगर आपका पार्टनर बार-बार झूठ बोलता है या महत्वपूर्ण बातें आपसे छिपाता है, तो यह साफ़ संकेत है कि रिश्ता मजबूत और सुरक्षित नहीं है।

हमेशा खुद को सही साबित करना

अगर आपका पार्टनर अपनी गलती कभी स्वीकार नहीं करता और हमेशा आपको दोष देता है, तो यह रिश्ता लंबे समय तक टिकने वाला नहीं है। हेल्दी रिलेशनशिप में दोनों पार्टनर बराबर जिम्मेदारी लेते हैं और अपने व्यवहार के लिए जवाबदेह होते हैं।

आपके दोस्तों या परिवार से दूरी बनाना

अगर आपका पार्टनर आपको आपके दोस्तों या परिवार से अलग करने की कोशिश करता है, तो यह भी एक बड़ा रेड फ्लैग है। एक सच्चा और हेल्दी पार्टनर आपके करीबी रिश्तों की इज्जत करता है और उन्हें खत्म नहीं करता।

माफी मांगकर वही गलती दोहराना

माफी मांगना अच्छी बात होती है, लेकिन अगर आपका पार्टनर बार-बार वही गलती करता है, तो समझ लीजिए कि यह बदलाव नहीं बल्कि सिर्फ ड्रामा है।

आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाना

अगर आपका पार्टनर आपकी बातों का मजाक उड़ाता है, अपमान करता है या आपको नीचा दिखाने की कोशिश करता है, तो यह इमोशनल एब्यूज है। ऐसे रिश्ते से जितनी जल्दी निकलें, उतना बेहतर।

