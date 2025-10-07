07 OCTTUESDAY2025 10:13:56 AM
स्कूल की इमारत ढहने से 61 की हुई दर्दनाक मौत, बेहद बुरे हालत में मिले बच्चे

  07 Oct, 2025
स्कूल की इमारत ढहने से 61 की हुई दर्दनाक मौत, बेहद बुरे हालत में मिले बच्चे

नारी डेस्क: इंडोनेशिया में एक इस्लामिक बोर्डिंग स्कूल के प्रार्थना कक्ष के ढहने के बाद लापता हुए छात्रों की तलाश कर रहे बचाव कर्मियों ने सोमवार को 12 और छात्रों के शव बरामद किए जिससे घटना में मरने वालों की संख्या बढ़कर 61 हो गई है। यह इमारत 29 सितंबर को उस समय ढह गई जब छात्र दोपहर की नमाज अदा कर रहे थे। इनमें ज्यादातर लड़के थे। 
 

इंडोनेशिया के जावा द्वीप के सिदोअर्जो में स्थित सौ साल पुराने ‘अल खोजिनी इस्लामिक बोर्डिंग स्कूल' की इमारत का अनाधिकृत विस्तार किया जा रहा था। अधिकारियों ने बताया कि केवल एक छात्र ही सुरक्षित बच पाया, जबकि चोटिल हुए 99 छात्रों को इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई। गंभीर रूप से घायल चार छात्र सोमवार तक अस्पताल में भर्ती रहे। इमारत ढहने के तीन दिन बाद छात्रों के जीवित बचने के कोई संकेत नहीं मिलने पर अधिकारियों ने पिछले हफ्ते तेजी से मलबा हटाने का काम पूरा करने के लिए भारी उत्खनन मशीनों का सहारा लिया। 
 

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन एजेंसी ने बताया कि बचावकर्मियों ने सोमवार को मलबे से 12 शव निकाले। बचावकर्मी अब भी दो छात्रों की तलाश जारी रखे हुए हैं जो कथित तौर पर लापता हैं। किसी के भी जीवित बचने की उम्मीद नहीं है। अधिकारियों ने बताया कि अधिकतर शव ऐसी हालत में थे कि उनकी पहचान करना मुश्किल था। रिश्तेदारों ने पूर्वी जावा प्रांत की राजधानी पड़ोसी शहर सुरबाया के भयांगकारा पुलिस अस्पताल में पहचान में मदद के लिए डीएनए नमूने उपलब्ध कराए। 

