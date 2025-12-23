बांग्लादेश में हालात हैं बेहद खराब, यहां रोजाना 40 लोग कर रहे आत्महत्या

नारी डेस्क: स्थानीय मीडिया ने मंगलवार को बताया कि बांग्लादेश में आत्महत्या के मामलों में तेज़ी से बढ़ोतरी हुई है, जिसमें देश भर में हर दिन औसतन 40 लोग आत्महत्या कर रहे हैं। यह जानकारी सोमवार को बांग्लादेश पुलिस के अतिरिक्त महानिरीक्षक (अपराध), मोहम्मद अशरफुल इस्लाम ने ढाका में इंटरनेशनल सेंटर फॉर डायरियाल डिजीज रिसर्च (ICDDRB) में आयोजित एक कार्यक्रम में दी। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के अनुसार, बांग्लादेश के ज़िलों में जशोर में आत्महत्या के सबसे ज़्यादा मामले दर्ज किए गए हैं।



आत्महत्या रोकथाम पर ध्यान देने की जरूरत



बांग्लादेश के प्रमुख दैनिक प्रोथोम आलो ने बताया कि ICDDRB, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय (DGHS), और विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित इस कार्यक्रम में बांग्लादेश राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम योजना के मसौदे पर चर्चा पर ध्यान केंद्रित किया गया। कार्यक्रम में कई वक्ताओं ने कहा कि इस मुद्दे पर बढ़ती चर्चा के बावजूद, देश में सार्थक रोकथाम के प्रयासों की कमी है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ के निदेशक महबूबुर रहमान ने कहा कि प्रभावी आत्महत्या रोकथाम अकेले प्रयासों से हासिल नहीं की जा सकती है। उन्होंने स्वास्थ्य, कृषि, गृह मामलों, शिक्षा, धार्मिक मामलों और सूचना मंत्रालयों के साथ-साथ अन्य हितधारकों सहित कई मंत्रालयों में समन्वित कार्रवाई की आवश्यकता पर ज़ोर दिया।



2020 से 2024 तक की रिपोर्ट में हुआ खुलासा

पुलिस ने कहा कि देश में आत्महत्या के आंकड़े WHO के अनुमानों से ज़्यादा हैं, जिसमें कानून प्रवर्तन एजेंसियों के आत्महत्या से संबंधित अप्राकृतिक मौतों के रिकॉर्ड का हवाला दिया गया है। अतिरिक्त महानिरीक्षक अशरफुल इस्लाम ने 2020 से 2024 तक और इस साल जनवरी से अक्टूबर तक "आत्महत्या से संबंधित अप्राकृतिक मौतों" पर देशव्यापी डेटा प्रदान किया। डेटा के अनुसार, 2020 और 2024 के बीच देश में 73,597 लोगों ने आत्महत्या की - सालाना औसतन 14,719 आत्महत्याएं, या हर दिन लगभग 40 आत्महत्याएं।



हर साल बढ़ रहे आत्महत्या के मामले

इस बीच, जनवरी से अक्टूबर 2025 तक कुल 12,335 आत्महत्या के मामले दर्ज किए गए, जिसमें दैनिक औसत लगभग 41 मामले थे - जो पिछले वर्षों की तुलना में थोड़ा ज़्यादा है। पुलिस रिकॉर्ड आत्महत्या के तरीकों को कई कैटेगरी में बांटते हैं, जिनमें फांसी लगाना, ज़हर खाना, खुद को आग लगाना, ट्रेनों के सामने कूदना और अन्य शामिल हैं, जिसमें फांसी लगाना सबसे आम तरीका है, जिसके बाद ज़हर खाना आता है। बांग्लादेश के 64 ज़िलों में से, जशोर में आत्महत्या से जुड़ी अप्राकृतिक मौतों के सबसे ज़्यादा मामले सामने आए, अक्टूबर 2022 और अक्टूबर 2025 के बीच 1,454 मामले दर्ज किए गए। ढाका ज़िला 1,402 मामलों के साथ दूसरे स्थान पर रहा, जबकि कुमिल्ला में इसी अवधि के दौरान 1,288 मामले दर्ज किए गए।

