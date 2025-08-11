इस बार भी जन्माष्टमी को लेकर कंफ्यूज हैं भक्त, जानें किस दिन होगा कान्हा का जन्म

नारी डेस्क: हर बार की तरह इस बार भी भगवान श्रीकृष्ण असमंजस में है। जन्माष्टमी की सही तारीख को लेकर थोड़ी कंफ्यूजन बनी हुई है। भक्त इस भ्रम में हैं कि जन्माष्टमी का पावन पर्व 15 को मनाया जाएगा या 16 अगस्त को। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस होने के कारण भ्रम अधिक बना हुआ था। चलिए आपको बताते हैं क्या है सही मुहूर्त।



इस दिन होगी सरकारी छुट्टी

हिन्दू पंचांग के अनुसार, अष्टमी तिथि देर रात 15 अगस्त 2025 को रात 11:49 बजे से शुरू होकर 16 अगस्त 2025 को शाम 9:34 बजे समाप्त होगी। पूरे भारत में जनमाष्टमी 16 अगस्त को ही मनाई जाएगी, इस दिन सरकारी छुट्टी भी होगी। जन्माष्टमी का पूजन मुहूर्त 16 अगस्त को रात 12 बजकर 4 मिनट पर शुरू होकर 12 बजकर 47 मिनट पर समाप्त होगा, जिसकी अवधि कुल 43 मिनट की रहेगी।



पूजन विधि

इस साल रोहिणी नक्षत्र 17 अगस्त को सुबह 4 बजकर 38 मिनट पर शुरू होगा और यह 18 अगस्त को 3 बजकर 17 मिनट कर रहेगा। सुबह स्नान के बाद अपने मंदिर को साफ करें और लड्डू गोपाल की प्रतिमा को सजाएं। यदि संभव हो तो दिनभर फल, दही या सात्विक भोजन से उपवास (व्रत) करें।



सुशोभित झूला



लड्डू गोपाल का झूला सजाकर, उनके लिए मनोहर वातावरण बनाएं। मध्यरात्रि 12:04 से 12:47 के बीच पूजा करेंहरी तिलक, अक्षत, पुष्प, दीपक और विशेष भोग (जैसे 56-भोग या लड्डू, मिश्री आदि) चढ़ाएं।पूजा के बाद पारण करें और परिवार व मित्रों के साथ प्रसाद बांटें। यदि संभव हो तो भजन-कीर्तन और कृष्ण लीला की कथा का आयोजन करें।