ननद ने भाभी की ली 'अग्नि परीक्षा', वफादारी साबित करने के लिए उबलते तेल में डाले हाथ- पैर

नारी डेस्क: घरेलू हिंसा की एक बर्बर घटना में, दो बच्चों की 28 वर्षीय मां को कथित तौर पर उबलते तेल में हाथ डुबाकर अपनी वफ़ादारी साबित करने के लिए मजबूर किया गया। ननद को अपनी भाभी पर शक था और उसने अपने भाइयों के साथ मिलकर इस शर्मनाक घटना को अंजाम दिया। पड़िता का एक हाथ और एक पैर बुरी तरह जल गया है।



यह घटना 16 सितंबर को गुजरात के मेहसाणा जिले में हुई। पुलिस को दी शिकायत में खेतिहर मज़दूर ने कहा कि उसकी ननद को उसकी वफ़ादारी पर शक था और वह उसे ताने और गालियां देने में कभी पीछे नहीं रहती थी। प्राथमिकी में कहा गया है कि ननद ने अन्य दो आरोपियों के साथ मिलकर "उसकी वफ़ादारी की परीक्षा लेने की योजना बनाई"। उन्होंने कथित तौर पर एक बर्तन में तेल गर्म किया और महिला को उसमें हाथ डुबाकर अपनी पवित्रता साबित करने का आदेश दिया।



13 साल से शादीशुदा पीड़िता ने पुलिस को बताया- "मना करने पर मुझे पीटा गया और चूल्हे की ओर इस तरह धकेला गया कि मेरा हाथ खौलते तेल में गिर गया।" उसकी चीखाें से भी यातनाओं सेनहीं रुकीं। ननद ने बर्तन उठाया और गर्म तेल महिला के दाहिने पैर पर उड़ेल दिया। इतना ही नहीं उसे चिल्लाने पर जान से मारने की धमकी दी। उसकी चीखें सुनकर पड़ोसी और उसके पिता घर पहुंचे और उसे एक निजी अस्पताल ले गए, जहां उसका इलाज चल रहा है।

