12 SEPFRIDAY2025 1:05:24 PM
Nari

महिला रोजगार योजना के लिए करें तुरंत आवेदन, इस दिन तक अकाउंट में आएंगे 10000 रुपये

  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 10 Sep, 2025 01:16 PM
महिला रोजगार योजना के लिए करें तुरंत आवेदन, इस दिन तक अकाउंट में आएंगे 10000 रुपये

नारी डेस्क: बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का शुभारंभ कर दिया है। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ना और उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना है। आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और 15 सितंबर 2025 तक आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। इसके बाद आवेदनों की समीक्षा कर योग्य महिलाओं के बैंक खाते में 10,000 रुपये की पहली किश्त भेजी जाएगी।

योजना के तहत मिलने वाली सहायता राशि

इस योजना के अंतर्गत पहली बार स्वरोजगार शुरू करने वाली महिलाओं को 10,000 रुपये की प्रारंभिक सहायता राशि दी जाएगी। छह महीने बाद एक बार पुनः मूल्यांकन किया जाएगा और यदि महिला स्वरोजगार में सफल पाई जाती है, तो उन्हें 2 लाख रुपये तक की अतिरिक्त आर्थिक मदद दी जाएगी।

आवेदन की प्रक्रिया और जरूरी दस्तावेज

महिला रोजगार योजना के लिए आवेदन करना पूरी तरह निःशुल्क है। ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को जीविका ग्राम संगठन के माध्यम से समूह के रूप में आवेदन करना होगा। प्रत्येक समूह के लिए एक आवेदन प्रपत्र भरना होगा। आवेदन के साथ आधार कार्ड और बैंक खाते की पासबुक की फोटो प्रति जमा करनी अनिवार्य है।

ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन का तरीका

शहरी क्षेत्र की महिलाएं इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं। इसके लिए राज्य सरकार ने एक आधिकारिक पोर्टल बनाया है, जहां आधार नंबर के जरिए रजिस्ट्रेशन करना होगा। वहीं, ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं जीविका के मार्गदर्शन में ऑफलाइन आवेदन करेंगी। इसके लिए संकुल स्तर पर बैठक आयोजित की जाएगी, जहां सभी पात्र महिलाएं समूह के रूप में आवेदन जमा करेंगी।

योजना का उद्देश्य और लाभ

मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का लक्ष्य ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़कर आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है। इस योजना से महिलाओं को उद्यमिता की ओर प्रोत्साहित किया जाएगा, जिससे वे अपनी आजीविका सुधार सकेंगी और आत्मनिर्भर बनेंगी।

अगर आप बिहार की महिला हैं और स्वरोजगार शुरू करना चाहती हैं तो 15 सितंबर 2025 से पहले आवेदन करना न भूलें। पहली किश्त के रूप में मिलने वाले 10,000 रुपये की सहायता राशि से आप अपना व्यवसाय शुरू कर सकती हैं और भविष्य में अतिरिक्त आर्थिक सहायता भी प्राप्त कर सकती हैं।  

Related News

Nari Special

चमकदार त्वचा के लिए रात का जादुई Drink!

चमकदार त्वचा के लिए रात का जादुई Drink!
X

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news!

We respect your privacy information is safe and will never be shared.

X

Browser Notification

हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं।

लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें ।

  • यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings
  • यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions
  • "https://nari.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें।
  • अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें |
  • पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें।
Got it