संबंध बनाने के बाद प्राइवेट पार्ट में दर्द क्यों होता है?

संबंध बनाने के बाद प्राइवेट पार्ट में दर्द क्यों होता है?

नारी डेस्क : फिजिकल रिलेशन के दौरान या बाद में कई महिलाओं को वजाइना में दर्द, जलन या खिंचाव महसूस होता है। यह समस्या काफी आम है, लेकिन कई बार यह सिर्फ साधारण परेशानी नहीं होती। इसके पीछे शरीर में पोषण की कमी या अन्य स्वास्थ्य समस्याएं भी छिपी हो सकती हैं।

डायस्पेरुनिया (Dyspareunia) क्या है?

वजाइना में दर्द या असहजता को डायस्पेरुनिया कहा जाता है। यह तब होता है जब महिला को फिजिकल रिलेशन के दौरान या तुरंत बाद दर्द, जलन या खिंचाव महसूस होता है। दर्द कभी-कभी हल्का होता है, लेकिन कई बार इतना ज्यादा होता है कि महिला रिलेशन बनाने से डरने लगती है। 

दर्द के पीछे आम कारण 

वजाइना में दर्द के पीछे कई कारण हो सकते हैं। कभी-कभी यह लुब्रिकेशन की कमी के कारण होता है, यानी प्राइवेट पार्ट में पर्याप्त नमी न होना। इसके अलावा, इंफेक्शन या इंफ्लेमेशन, हार्मोनल बदलाव या मांसपेशियों में खिंचाव भी दर्द का कारण बन सकते हैं। इसके साथ ही, रिसर्च यह भी बताती है कि विटामिन D और विटामिन E की कमी भी इस समस्या में बड़ी भूमिका निभा सकती है, क्योंकि ये विटामिन्स वजाइना की नमी, मांसपेशियों की ताकत और टिशू की सेहत बनाए रखने में मदद करते हैं।

विटामिन D और E की भूमिका

विटामिन D महिलाओं के यौन स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। अगर शरीर में विटामिन D की कमी हो जाती है, तो इससे एस्ट्रोजन हार्मोन का स्तर प्रभावित होता है। इसका असर यह होता है कि वजाइना का टिश्यू पतला और ड्राई हो जाता है, जिससे फिजिकल रिलेशन के दौरान या बाद में दर्द और असहजता महसूस होती है। 

विटामिन E महिलाओं के यौन स्वास्थ्य में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर शरीर में विटामिन E की कमी हो जाती है, तो वजाइना की मांसपेशियां और सेल्स कमजोर हो जाती हैं, जिससे सूजन और असहजता बढ़ जाती है। विटामिन E एक प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट है, जो टिशू रिपेयर करने और सूजन कम करने में मदद करता है, जिससे रिलेशन के दौरान और बाद में आराम और सहूलियत महसूस होती है।

विटामिन्स की कमी के असर

विटामिन्स की कमी के असर महिलाओं के यौन स्वास्थ्य पर सीधे प्रभाव डाल सकते हैं। जिन महिलाओं में विटामिन D की कमी होती है, उनमें फिजिकल रिलेशन के दौरान दर्द और नमी की कमी जैसी समस्याएं अधिक देखी जाती हैं। वहीं, विटामिन E महिलाओं के यौन स्वास्थ्य में सहायक होता है, खासकर पेल्विक दर्द और सूजन को कम करने में मदद करता है, जिससे आराम और सहूलियत महसूस होती है।

कैसे बचाव करें?

विटामिन D पाने के लिए रोजाना थोड़ी धूप में समय बिताना बहुत जरूरी है। इसके अलावा, अपनी डाइट में अंडे, मछली, दूध और हरी सब्जियों को शामिल करें। ये सभी स्रोत विटामिन D प्रदान करते हैं और महिलाओं के यौन स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने में मदद करते हैं। 

विटामिन E पाने के लिए अपनी डाइट में नट्स, बीज, सूरजमुखी का तेल और एवोकाडो को शामिल करें। ये सभी विटामिन E के अच्छे स्रोत हैं और महिलाओं के यौन स्वास्थ्य, टिशू रिपेयर और पेल्विक दर्द व सूजन को कम करने में मदद करते हैं।

डॉक्टर से संपर्क जरूरी

अगर रिलेशन के बाद दर्द लगातार बना रहता है, तो डॉक्टर से जरूर संपर्क करें। कभी-कभी यह इंफेक्शन, हार्मोनल समस्या या किसी गंभीर बीमारी का संकेत भी हो सकता है। समय पर सही जांच और इलाज से यह समस्या आसानी से नियंत्रित की जा सकती है। 

