नवरात्रि से पहले भक्तों के लिए आई अच्छी खबर, फिर से शुरू हो रही है वैष्णो देवी यात्रा

  • Updated: 12 Sep, 2025 01:42 PM
नवरात्रि से पहले भक्तों के लिए आई अच्छी खबर, फिर से शुरू हो रही है वैष्णो देवी यात्रा

नारी डेस्क: माता वैष्णो देवी के भक्तों के लिए अच्छी खबर सामने आई है।  खराब मौसम और पवित्र तीर्थस्थल तक जाने वाले मार्ग के आवश्यक रखरखाव के कारण अस्थायी रूप से स्थगित होने के बाद माता वैष्णो देवी की यात्रा 14 सितंबर से अनुकूल मौसम की स्थिति के अधीन फिर से शुरू होगी। तीर्थयात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे वैध पहचान पत्र साथ रखें, निर्दिष्ट मार्गों का पालन करें और जमीनी कर्मचारियों के साथ सहयोग करें। 

श्राइन बोर्ड ने बताया है कि मौसम अनुकूल रहने पर श्रद्धालुओं को यात्रा की अनुमति दी जाएगी।  लाइव अपडेट, बुकिंग सेवाओं और हेल्पलाइन सहायता के लिए बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना पड़ेगा। श्राइन बोर्ड ने अस्थायी निलंबन के दौरान सभी श्रद्धालुओं के धैर्य और समझ के लिए आभार व्यक्त करते हुए लिखा- "यात्रा का फिर से शुरू होना हमारी सामूहिक आस्था और दृढ़ता की पुष्टि का प्रतीक है, और बोर्ड इस पवित्र तीर्थयात्रा की पवित्रता, सुरक्षा और गरिमा को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है।" 

प्रतिकूल मौसम और क्षेत्र में कई भूस्खलन के कारण माता वैष्णो देवी के पवित्र मंदिर की तीर्थयात्रा लगातार 14 दिनों के लिए स्थगित कर दी गई थी। अधिकारियों ने सुरक्षा चिंताओं का हवाला दिया क्योंकि लगातार बारिश के कारण भूस्खलन हुआ है और मंदिर की ओर जाने वाले मार्ग अवरुद्ध हो गए हैं, जिससे तीर्थयात्रियों के लिए आवाजाही असुरक्षित हो गई है। जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग भी भूस्खलन और सड़क क्षति के कारण कई स्थानों पर बाधित है, जिससे संपर्क और जटिल हो गया है।

लंबे समय तक निलंबन से श्रद्धालुओं में निराशा हुई, जबकि यात्रा पर निर्भर स्थानीय व्यवसायों को भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। 26 अगस्त को हुए भूस्खलन के बाद वैष्णो देवी यात्रा स्थगित कर दी गई थी, जिसमें 34 लोग मारे गए थे और कई घायल हुए थे। यह आपदा दोपहर लगभग 3 बजे आई, जब भारी कटरा से मंदिर तक 12 किलोमीटर की यात्रा के लगभग आधे रास्ते में, अर्धकुंवारी स्थित इंद्रप्रस्थ भोजनालय के पास भारी बारिश के कारण भारी भूस्खलन हुआ।
 

