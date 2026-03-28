31 MARTUESDAY2026 6:16:05 AM
Nari

महाकालेश्वर मंदिर यात्रा: भस्म आरती से दर्शन तक, 2–3 दिन में ऐसे बनाएं पूरा प्लान

  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 28 Mar, 2026 04:15 PM
महाकालेश्वर मंदिर यात्रा: भस्म आरती से दर्शन तक, 2–3 दिन में ऐसे बनाएं पूरा प्लान

नारी डेस्क: मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित महाकालेश्वर मंदिर देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। हर साल लाखों श्रद्धालु यहां भगवान शिव के दर्शन और खासकर भस्म आरती में शामिल होने के लिए आते हैं। अगर आप भी पहली बार महाकाल दर्शन की योजना बना रहे हैं, तो सही जानकारी के साथ आपकी यात्रा आसान और यादगार बन सकती है।

 महाकालेश्वर मंदिर का धार्मिक महत्व

महाकालेश्वर मंदिर सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि आस्था और आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र है। यहां स्थापित शिवलिंग दक्षिणमुखी है, जो बेहद दुर्लभ माना जाता है। मान्यता है कि यहां दर्शन करने से भय दूर होता है और मन को शांति मिलती है। शिप्रा नदी के किनारे बसे उज्जैन शहर को “मंदिरों का शहर” भी कहा जाता है। यहां की सुबह की भस्म आरती, प्राचीन वास्तुकला और आध्यात्मिक माहौल भक्तों को अलग ही अनुभव देता है।

उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में श्मशान की राख नहीं, इन 7 चीजों की भस्म से होती है महाकाल की भस्म आरती

 उज्जैन कैसे पहुंचे? (यात्रा के विकल्प)

उज्जैन पहुंचना काफी आसान है क्योंकि यह देश के बड़े शहरों से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है।

 हवाई मार्ग: सबसे नजदीकी एयरपोर्ट देवी अहिल्याबाई होल्कर एयरपोर्ट है, जो उज्जैन से करीब 55–60 किमी दूर है। वहां से टैक्सी या बस आसानी से मिल जाती है।

 रेल मार्ग: उज्जैन जंक्शन एक प्रमुख रेलवे स्टेशन है, जहां से दिल्ली, मुंबई, जयपुर, वाराणसी जैसे शहरों से सीधी ट्रेनें मिलती हैं।

 सड़क मार्ग: उज्जैन सड़क मार्ग से भी अच्छी तरह जुड़ा है। इंदौर, भोपाल और आसपास के शहरों से बस या कार से आसानी से पहुंचा जा सकता है।

ये भी पढ़ें:  दुनिया के 8 मंदिर जो सिर्फ आस्था ही नहीं, बल्कि वास्तुकला के चमत्कार भी हैं

महाकाल दर्शन का सबसे अच्छा समय

महाकालेश्वर मंदिर घूमने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मार्च के बीच माना जाता है। इस दौरान मौसम सुहावना रहता है और आप आराम से दर्शन के साथ शहर भी घूम सकते हैं। मानसून (जुलाई–सितंबर) में भी यात्रा अच्छी रहती है, लेकिन बारिश कभी-कभी परेशानी बढ़ा सकती है। अगर आप भक्ति और उत्सव का माहौल पसंद करते हैं, तो महाशिवरात्रि या कुंभ मेले के समय जाएं, लेकिन इस दौरान भीड़ बहुत ज्यादा होती है।

PunjabKesari

महाकालेश्वर मंदिर की आरती का समय

मंदिर में दिनभर अलग-अलग समय पर आरती होती है, जिनमें भस्म आरती सबसे खास मानी जाती है।

भस्म आरती: सुबह 4:00 बजे से 6:00 बजे तक (सबसे महत्वपूर्ण)

सुबह की आरती: लगभग 7:00 बजे

संध्या आरती: शाम 7:00 बजे

शयन आरती: रात 10:30 बजे

त्योहारों के समय इन समयों में थोड़ा बदलाव हो सकता है, इसलिए पहले से जानकारी जरूर ले लें।

भस्म आरती में कैसे शामिल हों?

भस्म आरती महाकाल मंदिर की सबसे विशेष परंपरा है, जिसे देखने के लिए पहले से योजना बनानी जरूरी होती है। इसमें शामिल होने के लिए मंदिर की आधिकारिक वेबसाइट से पहले ही ऑनलाइन बुकिंग करनी होती है, क्योंकि सीटें सीमित होती हैं। आरती में जाने के लिए आपको सुबह बहुत जल्दी पहुंचना पड़ता है। साथ ही, ड्रेस कोड का पालन जरूरी है पुरुषों को धोती पहननी होती है, जबकि महिलाओं को पारंपरिक और शालीन कपड़े पहनने चाहिए। मोबाइल और बैग अंदर ले जाने की अनुमति नहीं होती, इसलिए उन्हें बाहर ही जमा करना पड़ता है। पहचान पत्र साथ रखना भी जरूरी है।

2–3 दिन का पूरा यात्रा प्लान

अगर आप आराम से महाकालेश्वर की यात्रा करना चाहते हैं, तो कम से कम 2–3 दिन का समय रखें।

दिन 1: पहले दिन सुबह भस्म आरती में शामिल हों और उसके बाद मंदिर परिसर में दर्शन करें। इसके बाद शिप्रा नदी के घाटों पर कुछ समय बिताएं और आध्यात्मिक माहौल का आनंद लें।

दिन 2: दूसरे दिन उज्जैन के अन्य प्रसिद्ध मंदिरों के दर्शन करें, जैसे काल भैरव मंदिर, हरसिद्धि मंदिर, मंगलनाथ मंदिर और चिंतामन गणेश मंदिर।

दिन 3: तीसरे दिन आप उज्जैन शहर घूम सकते हैं, स्थानीय बाजार में खरीदारी कर सकते हैं या शिप्रा नदी के किनारे शांत समय बिता सकते हैं।

PunjabKesari

 जरूरी टिप्स (यात्रा को आसान बनाने के लिए)

महाकाल यात्रा को आरामदायक बनाने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखें। हमेशा पहले से होटल और भस्म आरती की बुकिंग कर लें। सुबह जल्दी उठने की तैयारी रखें और हल्के व आरामदायक कपड़े पहनें। भीड़ के समय धैर्य रखें और मंदिर के नियमों का पालन करें। साथ ही, पानी और जरूरी सामान पहले से तैयार रखें ताकि कोई परेशानी न हो।

महाकालेश्वर मंदिर की यात्रा सिर्फ एक धार्मिक यात्रा नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक अनुभव है। सही प्लानिंग और जानकारी के साथ आप 2–3 दिन में आराम से दर्शन, आरती और उज्जैन के प्रमुख स्थलों का आनंद ले सकते हैं।
 

Related News

Nari Special

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय
X

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news!

We respect your privacy information is safe and will never be shared.

X

Browser Notification

हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं।

लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें ।

  • यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings
  • यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions
  • "https://nari.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें।
  • अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें |
  • पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें।
Got it