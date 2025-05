तुर्की कर रहा पाकिस्तान को ड्रोन सप्लाई, भारतीय ट्रैवल कंपनियों ने तोड़े रिश्ते

नारी डेस्क: भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच एक बड़ा खुलासा हुआ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, हाल ही में भारत पर जो ड्रोन हमले हुए, उनमें इस्तेमाल किए गए ड्रोन तुर्की द्वारा पाकिस्तान को दिए गए थे। यह खबर सामने आने के बाद भारत में तुर्की, अजरबैजान और उज्बेकिस्तान जैसे देशों के बहिष्कार की मांग तेज हो गई है।

इन देशों को हर साल भारतीय टूरिस्टों से करोड़ों रुपये की कमाई होती है, लेकिन अब भारतीय ट्रैवल कंपनियों ने इन पर सख्त रुख अपनाया है।

पाकिस्तान की ओर से भारत में किए गए हालिया ड्रोन हमले में तुर्की से मिले ड्रोन इस्तेमाल किए गए थे। तुर्की एक ओर भारत से मोटी कमाई करता है, वहीं दूसरी ओर भारत के दुश्मन देश पाकिस्तान की खुलकर मदद कर रहा है।

पाकिस्तान का समर्थन करने वाले इन देशों के खिलाफ भारतीय ट्रैवल इंडस्ट्री में भी नाराजगी दिख रही है। ईजमाईट्रिप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक एडवाइजरी जारी कर कहा है कि तुर्की और अजरबैजान ने पाकिस्तान का समर्थन किया है, इसलिए इन देशों की यात्रा केवल जरूरी हो तो ही करें।

ट्रैवोमिंट ने इन देशों के लिए सभी ट्रैवल पैकेज बंद कर दिए हैं और लोगों से इनका बहिष्कार करने की अपील की है। कॉक्स एंड किंग्स ने भी अजरबैजान, उज्बेकिस्तान और तुर्की के लिए सभी बुकिंग बंद करने का फैसला किया है और यात्रियों से पुरानी बुकिंग कैंसिल करने की सलाह दी है।

इन सभी कंपनियों ने साफ किया है कि इन देशों की बुकिंग कैंसिल करने पर कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा।

एक रिपोर्ट के अनुसार, 2024 में करीब 3 लाख भारतीय पर्यटक तुर्की और 2.5 लाख अजरबैजान घूमने गए। हर एक पर्यटक औसतन 1000 अमेरिकी डॉलर यानी करीब 85,000 रुपये खर्च करता है। इस हिसाब से इन देशों को भारत से करीब 469 करोड़ रुपये की कमाई हुई।

ट्रैवोमिंट के CEO आलोक के सिंह ने कहा, “हमने भारत-पाक तनाव और तुर्की-अजरबैजान के समर्थन को देखते हुए इन देशों के बहिष्कार का समर्थन करने का फैसला किया है।” कॉक्स एंड किंग्स के डायरेक्टर करण अग्रवाल ने कहा, “हमने इन तीनों देशों के लिए सभी नए ट्रैवल विकल्पों को स्थगित कर दिया है।”

Turkey Help Pakistan Send Missile & Drone

India Shot Down 400+ Pakistani Drones Made in Turkey on May 7–8 Across 36 Locations. 🔥🔥



Drones were used to test our air defence and gather intel.



Turkey Economy Depend Indian Tourism Please Boycott pic.twitter.com/oAn9nlBbiz