खराब हैंडराइटिंग पर भड़की ट्यूशन टीचर, जलती मोमबत्ती पर रख दिया मासूम का हाथ

नारी डेस्क: मुंबई के मलाड इलाके से एक ऐसी दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है जिसे सुनकर हर कोई हैरान और दुखी है। इंसानियत को शर्मसार करने वाला यह मामला एक 8 साल के मासूम बच्चे से जुड़ा है। ट्यूशन पढ़ाने वाली एक महिला टीचर ने इतनी बेरहमी दिखाई कि उसका गुनाह माफ करना मुश्किल है। 8 साल के बच्चे हमजा खान को उसकी ट्यूशन टीचर ने सिर्फ इसलिए जला दिया क्योंकि उसकी लिखावट (राइटिंग) टीचर को अच्छी नहीं लगी। यह घटना सुनने में जितनी दर्दनाक है, उससे कहीं ज्यादा यह बच्चे के लिए शारीरिक और मानसिक तौर पर तकलीफदेह रही होगी।

मोमबत्ती से जलाया हाथ

घटना 28 जुलाई की शाम की है। हमजा रोज़ की तरह शाम 7 बजे ट्यूशन पढ़ने गया था। ट्यूशन क्लास मलाड पूर्व के गोकुलधाम इलाके की जेपी डेक्स बिल्डिंग में टीचर राजश्री राठौड़ के घर पर होती थी। हमजा की बहन रुबीना उसे वहां छोड़ने गई थी। जब रात करीब 9 बजे क्लास खत्म हुई तो टीचर ने हमजा के पिता मुस्तकीन खान को फोन किया और कहा कि आपका बेटा बहुत रो रहा है, आप उसे तुरंत ले जाइए। जब हमजा घर आया, तो उसके दाहिने हाथ पर जलने के गहरे ज़ख़्म थे।

जब परिवार ने हमजा से पूछा कि क्या हुआ, तो उसने जो बताया उसे सुनकर हर कोई हैरान रह गया। हमजा ने कहा कि टीचर को उसकी लिखावट पसंद नहीं आई, इसलिए उन्होंने उसका हाथ जबरदस्ती जलती हुई मोमबत्ती पर रख दिया। इस अमानवीय सज़ा की वजह से हमजा के हाथ पर मोटे और गहरे छाले पड़ गए हैं। बच्चे की हालत देखकर परिवार ने बिना देर किए उसे कांदिवली पश्चिम के डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर अस्पताल (शताब्दी अस्पताल) में भर्ती करवाया।

पुलिस में शिकायत दर्ज

हमजा के पिता मुस्तकीन खान ने इस घटना की शिकायत मलाड पूर्व के कुरार गांव पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई। शिकायत के बाद पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए आरोपी महिला टीचर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। टीचर पर किशोर न्याय अधिनियम, 2015 की धारा 75 और भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 115 (2), 118 (1) और 352 के तहत केस दर्ज किया गया है।

हमजा के माता-पिता बेहद सदमे में हैं। उन्होंने कहा कि वे अपने बच्चे की पढ़ाई बेहतर करने के लिए ट्यूशन भेजते थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि वहां उसके साथ ऐसी अमानवीय हरकत होगी। उन्होंने कहा कि अब उनका बेटा डरा हुआ है, और लगातार दर्द में है। उसके मन में पढ़ाई को लेकर डर बैठ गया है।