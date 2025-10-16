16 OCTTHURSDAY2025 5:12:31 PM
Nari

Dream Girl हेमा मालिनी की तरह रॉयल साड़ी करें ट्राई, 60 में दिखेंगी 40 की

  • Edited By vasudha,
  • Updated: 16 Oct, 2025 01:58 PM
Dream Girl हेमा मालिनी की तरह रॉयल साड़ी करें ट्राई, 60 में दिखेंगी 40 की

नारी डेस्क:  हिंदी सिनेमा की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी अज अपना  77वां जन्मदिन मना रही हैं।  हेमा मालिनी का साड़ी स्टाइल हमेशा क्लासिक और समय‑अपरिवर्तनीय रही है। 60+ उम्र की महिलाओं के लिए भी यह बेहद प्रेरणादायक और स्टाइलिश है। चलिए आज आपको दिखाते हैं ड्रीम गर्ल के शानदार साड़ी स्टाइल जिसे कैरी कर आप भी आइकोनिक और एलीगेंट लग सकती हैं। 

PunjabKesari
सिल्क साड़ी का क्लासिक टच

 हेमा मालिनी अक्सर हैंडलूम या बनारसी सिल्क साड़ियां पहनती हैं। उनके कलेक्शन मं पेस्टल, सोना/चांदी का ज़री बॉर्डर, हल्का गुलाबी, मिंट ग्रीन, हल्के नीले रंग की साड़ियां रहती हैं।  60+ महिलाओं के लिए हल्के रंग और मटमैले फिनिश वाली सिल्क साड़ी उम्र के हिसाब से बहुत सुंदर और शालीन दिखती है।

PunjabKesari
रेड/मारून ट्रेडिशनल लुक

बड़े त्यौहार या शादी में हेमा अक्सर रेड या मारून सिल्क साड़ी पहनती हैं।  गोल्ड ज़री या मंदिर बॉर्डर शादी या पूजा के लिए परफेक्ट है। 

PunjabKesari
शादी और ग्लैमरस इवेंट लुक

 हेवी कढ़ाई वाली साड़ी, गोल्ड/सिल्वर वर्क साड़ी हर महिला के लिए परफेक्ट है। साड़ी का पल्लू थोड़ा फ्लोरल या एम्ब्रॉयडरी वाला होना चाहिए। इस तरह की साड़ी में फुल स्लीव या बेल-स्लीव, गहरे रंग का कॉन्ट्रास्ट शानदार लगता है।

PunjabKesari
सॉफ्ट प्रिंटेड और कैजुअल लुक

हल्की रंग की प्रिंटेड कॉटन या मिक्स सिल्क साड़ी पहनकर आप भी हेमा की तरह क्लासी लग सकते हैं। सरल ब्लाउज, रोज़मर्रा पहनने के लिए आसान है। यह लुक 60+ उम्र की महिलाओं के लिए बहुत उपयुक्त है।

PunjabKesari
ब्लाउज डिजाइन

 हेमा मालिनी की ब्लाउज शैली हमेशा सिंपल लेकिन एलिगेंट रही है। 60+ महिलाएं  भारी कढ़ाई वाले ब्लाउज से बचें, हल्की ज़री या छोटा एम्ब्रॉयडरी बेहतर होता है। 

PunjabKesari
रंग और प्रिंट

 हेमा की Dream Girl फिल्म में उन्होंने सॉफ्ट शेड्स और क्लासिक प्रिंट चुने थे।आज 60+ महिलाओं के लिए हल्के गुलाबी, पीच, ऑलिव ग्रीन, स्काई ब्लू बेस्ट रहते हैं। भारी फ्लोरल प्रिंट के बजाय छोटे, डिस्क्रीट प्रिंट चुनें


हेमा मालिनी के साड़ी स्टाइल के खास टिप्स

-क्लासिक ड्रेपिंग हमेशा टाइमलेस लगती है।
-हल्के रंग + पतली ज़री बॉर्डर उम्र के अनुसार शालीन और सुंदर लगते हैं।
- एक्सेसरीज़ हल्की रखें ,  ज्यादा ज्वेलरी से लुक भारी लग सकता है।
-पल्लू को सुरक्षित रखने के लिए पिन या क्लिप का इस्तेमाल करें।
-हेयरस्टाइल सिंपल और मेकअप हल्का रखें।
 

Related News

Nari Special

नवरात्रि में जरूर करें तुलसी की पूजा

नवरात्रि में जरूर करें तुलसी की पूजा
X

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news!

We respect your privacy information is safe and will never be shared.

X

Browser Notification

हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं।

लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें ।

  • यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings
  • यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions
  • "https://nari.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें।
  • अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें |
  • पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें।
Got it