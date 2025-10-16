Dream Girl हेमा मालिनी की तरह रॉयल साड़ी करें ट्राई, 60 में दिखेंगी 40 की

नारी डेस्क: हिंदी सिनेमा की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी अज अपना 77वां जन्मदिन मना रही हैं। हेमा मालिनी का साड़ी स्टाइल हमेशा क्लासिक और समय‑अपरिवर्तनीय रही है। 60+ उम्र की महिलाओं के लिए भी यह बेहद प्रेरणादायक और स्टाइलिश है। चलिए आज आपको दिखाते हैं ड्रीम गर्ल के शानदार साड़ी स्टाइल जिसे कैरी कर आप भी आइकोनिक और एलीगेंट लग सकती हैं।



सिल्क साड़ी का क्लासिक टच

हेमा मालिनी अक्सर हैंडलूम या बनारसी सिल्क साड़ियां पहनती हैं। उनके कलेक्शन मं पेस्टल, सोना/चांदी का ज़री बॉर्डर, हल्का गुलाबी, मिंट ग्रीन, हल्के नीले रंग की साड़ियां रहती हैं। 60+ महिलाओं के लिए हल्के रंग और मटमैले फिनिश वाली सिल्क साड़ी उम्र के हिसाब से बहुत सुंदर और शालीन दिखती है।



रेड/मारून ट्रेडिशनल लुक

बड़े त्यौहार या शादी में हेमा अक्सर रेड या मारून सिल्क साड़ी पहनती हैं। गोल्ड ज़री या मंदिर बॉर्डर शादी या पूजा के लिए परफेक्ट है।



शादी और ग्लैमरस इवेंट लुक

हेवी कढ़ाई वाली साड़ी, गोल्ड/सिल्वर वर्क साड़ी हर महिला के लिए परफेक्ट है। साड़ी का पल्लू थोड़ा फ्लोरल या एम्ब्रॉयडरी वाला होना चाहिए। इस तरह की साड़ी में फुल स्लीव या बेल-स्लीव, गहरे रंग का कॉन्ट्रास्ट शानदार लगता है।



सॉफ्ट प्रिंटेड और कैजुअल लुक

हल्की रंग की प्रिंटेड कॉटन या मिक्स सिल्क साड़ी पहनकर आप भी हेमा की तरह क्लासी लग सकते हैं। सरल ब्लाउज, रोज़मर्रा पहनने के लिए आसान है। यह लुक 60+ उम्र की महिलाओं के लिए बहुत उपयुक्त है।



ब्लाउज डिजाइन

हेमा मालिनी की ब्लाउज शैली हमेशा सिंपल लेकिन एलिगेंट रही है। 60+ महिलाएं भारी कढ़ाई वाले ब्लाउज से बचें, हल्की ज़री या छोटा एम्ब्रॉयडरी बेहतर होता है।



रंग और प्रिंट

हेमा की Dream Girl फिल्म में उन्होंने सॉफ्ट शेड्स और क्लासिक प्रिंट चुने थे।आज 60+ महिलाओं के लिए हल्के गुलाबी, पीच, ऑलिव ग्रीन, स्काई ब्लू बेस्ट रहते हैं। भारी फ्लोरल प्रिंट के बजाय छोटे, डिस्क्रीट प्रिंट चुनें



हेमा मालिनी के साड़ी स्टाइल के खास टिप्स

-क्लासिक ड्रेपिंग हमेशा टाइमलेस लगती है।

-हल्के रंग + पतली ज़री बॉर्डर उम्र के अनुसार शालीन और सुंदर लगते हैं।

- एक्सेसरीज़ हल्की रखें , ज्यादा ज्वेलरी से लुक भारी लग सकता है।

-पल्लू को सुरक्षित रखने के लिए पिन या क्लिप का इस्तेमाल करें।

-हेयरस्टाइल सिंपल और मेकअप हल्का रखें।

