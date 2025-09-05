14 आतंकी भारत में घुसे,  34 गाड़ियों में रखा है बम...अनंत चतुर्दशी से पहले मिली मुंबई को उड़ाने की धमकी

नारी डेस्क: मुंबई पुलिस को अनंत चतुर्दशी के अवसर पर शहर की यातायात पुलिस के आधिकारिक व्हाट्सएप नंबर पर एक धमकी भरा संदेश मिला। संदेश में दावा किया गया था कि मुंबई में 34 वाहनों में मानव बम रखे गए हैं और विस्फोटों के बाद शहर हिल जाएगा। भेजने वाले ने खुद को "लश्कर-ए-जिहादी" कहने वाले एक संगठन का सदस्य बताते हुए आगे आरोप लगाया कि 14 पाकिस्तानी आतंकवादी पहले ही भारत में घुसपैठ कर चुके हैं।



मुंबई पुलिस ने कहा- "मुंबई में यातायात पुलिस को उनके आधिकारिक व्हाट्सएप नंबर पर धमकियां मिलीं। धमकी के बाद, दावा किया गया है कि शहर भर में 34 वाहनों में 34 'मानव बम' लगाए गए हैं और यह विस्फोट पूरी मुंबई को हिला देगा। धमकी में यह भी चेतावनी दी गई है कि विस्फोट में 400 किलोग्राम आरडीएक्स का इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे कई लोगों की जान जा सकती है। संदेश के बाद, मुंबई पुलिस ने शहर भर में सुरक्षा बढ़ा दी है और सभी संभावित कोणों से खतरे की जांच शुरू कर दी है।



पुलिस ने कहा- "धमकी भरे संदेश में आगे कहा गया है कि विस्फोट में 400 किलोग्राम आरडीएक्स का इस्तेमाल किया जाएगा। मुंबई पुलिस सतर्क है और पूरे राज्य में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। खतरे के सभी पहलुओं की जांच की जा रही है।" 10 दिवसीय गणेशोत्सव गणेश चतुर्थी से शुरू होता है, जो हिंदू कैलेंडर के भाद्रपद माह में पड़ता है, और अनंत चतुर्दशी पर भव्य विसर्जन जुलूस के साथ समाप्त होता है। अनंत चतुर्दशी के दिन, मूर्ति को एक सार्वजनिक जुलूस में ले जाया जाता है। संगीत और सामूहिक मंत्रोच्चार के साथ गणेश विसर्जन समारोह के दौरान, उन्हें पास के किसी जलाशय, जैसे नदी या समुद्र, में विसर्जित कर दिया जाता है, जिससे इस भव्य उत्सव का समापन होता है।इस वर्ष, अनंत चतुर्दशी का पर्व शनिवार, 6 सितंबर, 2025 को मनाया जाएगा।

