छोटे कद की लड़कियों पर खूब जचते हैं ये हेयरस्टाइल, एक बार ट्राई करके देखिए

नारी डेस्क: छोटी हाइट वाली लड़कियों के लिए हेयरस्टाइल चुनते समय सबसे ज़रूरी बात होती है- चेहरे की शेप और बालों की लंबाई । सही हेयरस्टाइल आपके लुक को न सिर्फ बैलेंस्ड बल्कि ऊंचा और स्लिम भी दिखा सकता है। आज हम आपको कुछ कुछ बेहतरीन हेयरस्टाइल आइडियाज़ बताने जा रहे हैं जो आपको स्टाइलिश और आत्मविश्वासी लुक देंगे ।



लेयर्ड कट (Layered Cut)

लेयर्स बालों में वॉल्यूम और मूवमेंट देती हैं, जिससे चेहरा लंबा दिखाई देता है। शॉर्ट हाइट वाली लड़कियों के लिए फेस-फ्रेमिंग लेयर्स सबसे अच्छा विकल्प हैं। अगर बाल लंबे हैं, तो फ्रंट लेयर या साइड लेयर कट करवा लें ताकि चेहरा ज्यादा लंबा दिखे।



लॉब कट (Long Bob या Lob Cut)

यह कंधे तक आने वाला बॉब कट होता है जो हर फेस शेप पर सूट करता है। ये स्टाइल छोटी हाइट वाली लड़कियों पर इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि यह लुक को “क्लीन और एलिगेंट” बनाता है। साइड पार्टिंग करें ताकि चेहरा थोड़ा लंबा और शार्प दिखे।



हाई पोनीटेल (High Ponytail)

हाई पोनीटेल सिर के ऊपरी हिस्से पर वॉल्यूम बढ़ाकर ऊंचाई का भ्रम पैदा करती है। यह हर ड्रेस पर सूट करती है — इंडियन या वेस्टर्न दोनों में। बालों के सामने हल्के फ्रंट फ्लिक्स छोड़ें ताकि चेहरा सॉफ्ट लगे।



टॉप नॉट बन (Top Knot Bun)

ऊंचे जूड़े से आपकी नेक और फेस दोनों लंबे दिखते हैं। शादी, पार्टी या फॉर्मल इवेंट्स के लिए परफेक्ट स्टाइल है। बालों के कुछ स्ट्रैंड बाहर छोड़ दें- इससे कैज़ुअल और नेचुरल लुक आता है।



साइड ब्रेड (Side Braid)

अगर आपके बाल मीडियम या लंबे हैं तो साइड ब्रेड बहुत एलिगेंट दिखती है। इसे फ्लोरल क्लिप या छोटी बिंदी के साथ स्टाइल करें तो इंडियन लुक में चार चांद लग जाते हैं।



शॉर्ट बॉब (Chin-Length Bob)

अगर आप बहुत शॉर्ट बाल चाहती हैं, तो चिन-लेंथ बॉब कट परफेक्ट रहेगा। इससे नेक एक्सपोज़ होती है, जो ऊंचाई को बढ़ा-चढ़ाकर दिखाती है। थोड़ा कर्वी या इनवर्ड बॉब करवाएं- ये फेस को स्ट्रक्चर देता है।



हाफ-अप हाफ-डाउन (Half Up, Half Down)

ये रोमांटिक और यंग लुक देता है। यह स्टाइल सिर के ऊपरी हिस्से में वॉल्यूम जोड़ता है जिससे हाइट ज्यादा लगती है। सॉफ्ट वेव्स या कर्ल्स डालें ताकि बाल बाउंसी लगें।

*स्टाइलिंग के लिए टिप्स

-हमेशा बालों में वॉल्यूम बढ़ाने वाले प्रोडक्ट्स (volumizing spray/mousse) का इस्तेमाल करें।

- बहुत फ्लैट या ऑयली हेयरस्टाइल से बचें -इससे चेहरा चौड़ा और हाइट कम लग सकती है।

-साइड पार्टिंग या मिड हाई बन हमेशा चेहरा लम्बा दिखाते हैं।

