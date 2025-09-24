24 SEPWEDNESDAY2025 9:23:31 PM
अचानक से नहीं होता Brain Tumor,  ये 5 लक्षण बताते हैं कि दिमाग पर हो रहा है अटैक

  24 Sep, 2025
अचानक से नहीं होता Brain Tumor,  ये 5 लक्षण बताते हैं कि दिमाग पर हो रहा है अटैक

कई बार दिमाग से जुड़ी गंभीर बीमारियों के शुरुआती संकेत इतने सामान्य लगते हैं कि लोग उन्हें हल्के में ले लेते हैं। न्यूरोसर्जनों के अनुसार, ब्रेन ट्यूमर (Brain Tumour) के कुछ छिपे लक्षण होते हैं, जिन्हें समय रहते पहचानना बहुत ज़रूरी है। आइए जानते हैं ऐसे 5 संकेत जो अक्सर नजरअंदाज हो जाते हैं:

ब्रेन ट्यूमर के छिपे लक्षण


बार-बार झुनझुनी या सुन्नपन : अगर हाथ-पांव या चेहरे पर बिना वजह बार-बार झुनझुनी (pins & needles) होती है या सुन्नपन महसूस होता है, तो इसे इग्नोर न करें। यह दिमाग में किसी हिस्से पर दबाव बढ़ने का संकेत हो सकता है।

चिड़चिड़ापन और मूड बदलना : अचानक गुस्सा आना, छोटी-छोटी बात पर चिड़चिड़ापन या मूड का तेजी से बदलना सिर्फ तनाव की वजह से नहीं, बल्कि ब्रेन ट्यूमर का संकेत भी हो सकता है।

याददाश्त कमजोर होना (Memory Lapses): अगर अचानक से चीजें भूलने लगे, नाम याद न रहें या रोज़मर्रा के काम याद रखने में मुश्किल होने लगे, तो इसे सामान्य भूलने की आदत न समझें। यह मस्तिष्क के प्रभावित हिस्से का संकेत हो सकता है।

लगातार सिर दर्द (Persistent Headaches):  सिर दर्द आम समस्या है, लेकिन अगर यह रोज़ाना हो, सुबह ज्यादा तेज हो, या दवा लेने पर भी ठीक न हो, तो यह ब्रेन ट्यूमर का शुरुआती लक्षण हो सकता है।

देखने या बोलने में समस्या: दृष्टि धुंधली होना, डबल दिखना, या बोलते समय जुबान लड़खड़ाना — ये भी दिमाग पर असामान्य दबाव के संकेत हो सकते हैं।


ब्रेन ट्यूमर से बचने के तरीके


-एंटीऑक्सीडेंट युक्त आहार लें, जैसे हरी सब्ज़ियां, फल (बेरीज़, संतरा, अनार), ड्राई फ्रूट्स।

-प्रोसेस्ड और जंक फूड कम करें, चिप्स, पैकेट वाले स्नैक्स, रेड मीट से दूरी बनाएं।

-धूम्रपान और तंबाकू का सेवन बिल्कुल न करें। शराब का ज्यादा सेवन भी मस्तिष्क और नसों पर नकारात्मक असर डालता है।

-मोबाइल फोन का इस्तेमाल जरूरत भर ही करें, सिर पर ज्यादा रेडिएशन एक्सपोज़र से बचें।

-मेडिटेशन, योग और प्राणायाम करें। तनाव हार्मोनल बैलेंस बिगाड़कर कई न्यूरोलॉजिकल समस्याएं बढ़ा सकता है।

-रोज़ाना कम से कम 30 मिनट पैदल चलें या हल्की-फुल्की एक्सरसाइज करें।

-जिन लोगों के परिवार में ब्रेन ट्यूमर का इतिहास है, उन्हें समय-समय पर डॉक्टर से न्यूरोलॉजिकल चेकअप करवाना चाहिए।


इन बातों का रखें ध्यान

हर सिर दर्द या भूलने की समस्या का मतलब ब्रेन ट्यूमर नहीं होता, लेकिन अगर ये लक्षण बार-बार हों और बढ़ते जाएं, तो न्यूरोलॉजिस्ट से तुरंत जांच करवाना ज़रूरी है। ब्रेन ट्यूमर को 100% रोकना संभव नहीं है, लेकिन स्वस्थ आहार, रेडिएशन से बचाव, नशा छोड़ना और एक्टिव लाइफस्टाइल अपनाकर इसका खतरा कम किया जा सकता है।

