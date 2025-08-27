"भैया हम उसे नहीं बचा सके..."  वैष्णो देवी दरबार से लौट रहे परिवार की आंखों के सामने मर गया जवान बेटा

नारी डेस्क: जम्मू-कश्मीर के रियासी जिले में वैष्णो देवी मंदिर के निकट हुए भूस्खलन में कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से माता वैष्णो देवी यात्रा पर गए एक परिवार की खुशियां उस समय तबाह हो गई जब वह सभी मलबे में डब गए। परिवार के चार सदस्य का तो किस्मत ने साथ दे दिया लेकिन 22 साल की लड़के को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा।



दरअसल मुजफ्फरनगर के रहने वाले मिंटू कश्यप अपनी पत्नी बबली, बेटी उमंग, बेटे कार्तिक और साले की बेटी वैष्णवी के साथ माता के दर्शन के लिए गए थे। परिवार ने मारा रानी के दर्शन भी कर लिए थे, पर वापस लौटते समय अचानक आएबए भूस्खलन ने सब कुछ बदल दिया। इस हादसे में अपने माता- पिता के इकलौते बेटे कार्तिक कश्यप (22) की मौत हो गई।



मृतक के चाचा बाबूराम ने बताया कि उनके भाई का अस्पताल से फोन आया, उसने रोते-रोते कहा कि बेटा कार्तिक नहीं रहा। वह बुरी तरह चोटिल हुआ और उसे बचाया नहीं जा सका। बाकी सबको भी चोटें आई हैं, लेकिन वे इलाज करा रहे हैं। बाबूराम ने कहा कि कार्तिक परिवार का इकलौता बेटा था। उसके जाने से पूरे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है।