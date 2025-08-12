19 AUGTUESDAY2025 12:07:09 PM
Nari

खूबसूरत दिखने की चाह पड़ी भारी, थ्रेडिंग कराने के बाद महिला का Liver हुआ खराब

  • Edited By vasudha,
  • Updated: 12 Aug, 2025 12:48 PM
खूबसूरत दिखने की चाह पड़ी भारी, थ्रेडिंग कराने के बाद महिला का Liver हुआ खराब

नारी डेस्क: जरा सोचिए आप पार्लर में थ्रेडिंग करवाले जाएं और उसके बाद आपकाे सीधा अस्पताल ले जाया जाए। हाल ही में एक महिला के साथ ऐसा ही कुछ हुआ, वह थ्रेडिंग करवाने के बाद उसका लीवर फेल हो गया। सुनने में यह अजीब लगता है, लेकिन असल में इसके पीछे एक छिपा हुआ कारण था। चलिए जानते हैं पूरा मामला

यह भी पढ़ें: अब किताबें खोलकर पेपर देंगे 9वीं क्लास के बच्चे
 

क्या है पूरा मामला

सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक डॉक्टर कहती हैं कि अगर आप मोहल्ले के पार्लर में बार-बार आइब्रो बनवाती हैं तो सावधान हो जाएं, ऐसा करने से आपके लिवर को नुकसान हो सकता है। उन्होंने  28 साल की एक लड़की की कहानी सुनाते हुए बताया कि वह आइब्रो बनवाने गई थी इसके बाद  उसे थकान, उल्टी और आंखों में पीलापन होने लगा। जब वह अस्पताल गई तो पता चला कि उसका लिवर ठीक से काम नहीं कर रहा था।
 

इस कारण फैलता है वायरस

डॉक्टर की मानें तो थ्रेडिंग में इस्तेमाल किया गया धागा या उपकरण ठीक से साफ नहीं किए जाने के कारण महिला को यह समस्या हुई।  इस वजह से महिला के शरीर में एक गंभीर वायरल संक्रमण(जैसे हेपेटाइटिस B या C) फैल गया। हेपेटाइटिस वायरस सीधे लीवर को नुकसान पहुंचाता है, और समय पर इलाज न मिलने पर यह लिवर फेलिय का कारण बन सकता है। डॉक्टर का कहना है कि थ्रेडिंग अपने आप लिवर फेल्योर नहीं करती, लेकिन गंदगी की वजह से इंफेक्शन का खतरा जरूर बढ़ जाता है.


यह भी पढ़ें: 20 साल से पानी के सहारे भगा रहे मच्छरों को


इससे बचने के लिए क्या करें

हमेशा भरोसेमंद और हाइजीनिक सैलून में ही थ्रेडिंग या वैक्सिंग करवाएं। अगर संभव हो तो अपने व्यक्तिगत थ्रेड, ट्वीज़र और ब्रश साथ लेकर जाते हैं। अगर स्किन पर कट या पिंपल हैं, तो थ्रेडिंग टाल दें, क्योंकि इससे इंफेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। पहले चैक करें कि  सैलून का  स्टाफ हाथ धोता है और उपकरण डिसइंफेक्ट करता है या नहीं। थ्रेडिंग के बाद तेज बुखार, पीलिया, थकान या पेट में दर्द हो तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। यानी थ्रेडिंग खुद खतरनाक नहीं है, बल्कि गलत सफाई और हाइजीन की कमी असली खतरा है।
 

Related News

Nari Special

Denim Collection

Denim Collection
X

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news!

We respect your privacy information is safe and will never be shared.

X

Browser Notification

हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं।

लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें ।

  • यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings
  • यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions
  • "https://nari.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें।
  • अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें |
  • पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें।
Got it