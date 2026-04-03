दुनिया भर में स्कूलों में फोन की No Entry,  इससे बच्चों को फायदा हो रहा है या नुकसान

नारी डेस्क: स्कूलों में स्मार्टफ़ोन पर बैन लगाने से छात्रों का तनाव और ध्यान भटकना कम होता है, और उनकी सेहत बेहतर होती है; लेकिन पूरी तरह से बैन लगाना शायद सही न हो। बच्चों का फ़ोन की वजह से ध्यान भटकना एक असली चिंता का विषय है, जिसका सीधा संबंध उनकी पढ़ाई में कमज़ोरी और मानसिक सेहत से जुड़ी समस्याओं से है। हंगरी के शोधकर्ताओं - एनिको पॉज़सोनी, टुंडे लेंग्येलने मोलनार और रेका रास्को ने हाल ही में एक स्टडी की, जिसमें उन्होंने दुनिया भर के अनुभवों और हंगरी की अपनी स्कूल पॉलिसी की समीक्षा की, जिसमें कनेक्टेड डिवाइस के इस्तेमाल पर रोक लगाई गई है।



यहां स्कूलों में फोन के इस्तेमाल पर पाबंदी

फ़्रांस, चीन, कनाडा, डेनमार्क, स्वीडन और इंग्लैंड जैसे कई देशों ने स्कूलों में फ़ोन के इस्तेमाल पर कुछ पाबंदियां लगाई हैं। हंगरी में, स्कूलों में मोबाइल फ़ोन, टैबलेट, लैपटॉप और स्मार्टवॉच के इस्तेमाल पर पूरी तरह से बैन है; जब तक कि कोई टीचर या प्रिंसिपल इसकी साफ़ तौर पर इजाजत न दे दे। यह पॉलिसी इस सोच पर आधारित है कि ऐसे डिवाइस छात्रों का ध्यान पढ़ाई से भटकाते हैं और साइबरबुलिंग को बढ़ावा दे सकते हैं। इस पॉलिसी के असर को जानने के लिए, शोधकर्ताओं ने डिवाइस के इस्तेमाल पर पाबंदी लगने के एक साल बाद 1,198 सेकेंडरी स्कूल टीचरों का सर्वे किया। सर्वे के नतीजों से पता चला कि इस पॉलिसी की वजह से फ़ोन का इस्तेमाल काफ़ी कम हो गया।



छात्रों के व्यवहार में हुआ सुधार

पाबंदियां लगने से पहले, 37% छात्र स्कूल के समय में अक्सर फ़ोन का इस्तेमाल करते थे, लेकिन पाबंदियों के बाद यह आंकड़ा घटकर सिर्फ़ 4% रह गया। लगभग दो-तिहाई स्कूलों ने अभी भी पढ़ाई-लिखाई से जुड़े कामों के लिए डिवाइस के सीमित इस्तेमाल की इजाज़त दे रखी थी, जबकि लगभग 28% स्कूलों ने डिवाइस के इस्तेमाल पर पूरी तरह से बैन लगा दिया था। टीचरों ने छात्रों के व्यवहार में भी कुछ बदलाव देखे, अब छात्र एक-दूसरे से आमने-सामने ज़्यादा बातचीत करने लगे थे, बाहर होने वाली गतिविधियों में ज़्यादा हिस्सा लेने लगे थे, और शतरंज व ताश जैसे खेलों में उनकी भागीदारी भी बढ़ गई थी। हालांकि, किताबें पढ़ने और क्लास की तैयारी करने के मामले में छात्रों के व्यवहार में जो सुधार हुआ, वह बहुत ज़्यादा नहीं था।



सिर्फ़ पाबंदी लगाना ही काफी नहीं

इन नतीजों से पता चलता है कि पाबंदी लगाने से ध्यान भटकना कम हो सकता है और सामाजिक मेलजोल बढ़ सकता है, लेकिन इससे पढ़ाई के नतीजों में अपने-आप सुधार नहीं होता और न ही स्क्रीन पर बिताया जाने वाला कुल समय कम होता है, क्योंकि छात्र स्कूल के बाहर फ़ोन का इस्तेमाल करते ही हैं। UNESCO की 2023 की 'ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट' में भी इसी बात का ज़िक्र किया गया है कि फ़ोन का कोई नोटिफिकेशन देखने भर से भी ध्यान भटक सकता है, और छात्रों को दोबारा ध्यान लगाने में 20 मिनट तक का समय लग सकता है। हंगरी के शोधकर्ताओं ने यह निष्कर्ष निकाला कि सिर्फ़ पाबंदी लगाना ही काफ़ी नहीं है। हालांकि पाबंदी लगाने से ध्यान भटकना कम होता है, लेकिन इससे सीखने के लिए टेक्नोलॉजी का रचनात्मक इस्तेमाल भी सीमित हो सकता है।



मानसिक तनाव में आई कमी

छात्रों को अभी भी नई चीज़ें सीखने और समझने के लिए टेक्नोलॉजी (जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) का इस्तेमाल करने के मौकों की ज़रूरत है। दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में स्टेफ़नी बैजियो, ट्रेसी वेडेन और अन्य शोधकर्ताओं द्वारा किए गए एक दूसरे अध्ययन में (जिसमें 1,000 से ज़्यादा सेकेंडरी स्कूल के छात्रों को शामिल किया गया था) यह पाया गया कि फोन पर पाबंदी लगाने से मानसिक स्वास्थ्य को थोड़ा-बहुत, लेकिन काफ़ी फ़ायदा होता है। मानसिक तनाव में 2.4% की कमी आई और उदासी, डर और निराशा जैसी नकारात्मक भावनाएं 5.2% तक कम हो गईं। सकारात्मक भावनाओं में कोई खास सुधार देखने को नहीं मिला। कुल मिलाकर, ये अध्ययन बताते हैं कि स्कूलों में फ़ोन पर पाबंदी लगाने से छात्रों की भलाई में मदद मिल सकती है, लेकिन इसके लिए संतुलित नीतियां, टेक्नोलॉजी के जिम्मेदार इस्तेमाल की ट्रेनिंग और शिक्षकों का सहयोग बहुत ज़रूरी है।

