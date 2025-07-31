बर्थडे पार्टी से लेकर शादी के फंक्शन तक के लिए बेस्ट हैं कियारा के ये Outfits

नारी डेस्क: बॉलीवुड की ग्लैमरस एक्ट्रेस कियारा आडवाणी आज सिर्फ अपने अभिनय से ही नहीं, बल्कि अपने स्टाइलिश फैशन सेंस से भी लाखों दिलों की धड़कन बन चुकी हैं। कियारा आडवाणी का स्टाइल हर लड़की के लिए एक इंस्पिरेशन है, जो दिखाता है कि कैसे ट्रेडिशनल और वेस्टर्न वियर को बैलेंस करके खुद को ग्रेसफुल और ट्रेंडी दिखाया जा सकता है। उनके बर्थडे के खास मौके पर आइए नजर डालते हैं उनके कुछ स्टाइलिश लुक्स पर, जो किसी भी पार्टी, फंक्शन या आउटिंग के लिए बेहतरीन फैशन इंस्पिरेशन बन सकते हैं।



ब्राइडल लुक इन पिंक एंड गोल्ड लहंगा

कियारा का वेडिंग लुक बहुत ही ग्रेसफुल और क्लासिक था। गुलाबी और गोल्डन शेड में उनका मनीष मल्होत्रा लहंगा लड़कियों के लिए एक आइडियल ब्राइडल इंस्पिरेशन है।

व्हाइट शरारा सेट विद मिरर वर्क

एक इवेंट में कियारा ने व्हाइट कलर का मिरर वर्क शरारा पहना था। सिंपल लेकिन शाइनी इस लुक में वो बेहद खूबसूरत लग रही थीं। यह लुक हल्दी या डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए परफेक्ट है।



रेड कार्पेट लुक इन थाई-हाई स्लिट गाउन

कियारा का वेस्टर्न स्टाइल भी किसी से कम नहीं है। रेड गाउन में उनका थाई-हाई स्लिट वाला लुक बोल्ड और एलिगेंट का परफेक्ट फ्यूजन था।



क्लासिक बनारसी साड़ी लुक

एक प्रमोशनल इवेंट में कियारा ने ग्रीन बनारसी साड़ी पहनी थी जिसे उन्होंने स्लीवलेस ब्लाउज के साथ स्टाइल किया। यह लुक ट्रेडिशनल के साथ-साथ रॉयल भी लगता है।



डेनिम ऑन डेनिम कैजुअल लुक

कैजुअल डेज़ के लिए भी कियारा के पास बेहतरीन स्टाइल है। डेनिम जैकेट और रिप्ड जींस में उनका एयरपोर्ट लुक बहुत ही कूल और कॉन्फिडेंट था।



फ्लोरल अनारकली सूट

फ्लोरल प्रिंट वाला अनारकली सूट पहनकर कियारा ने फेस्टिव सीजन के लिए शानदार स्टाइलिंग दी है। सिंपल मेकअप और झुमके के साथ यह लुक बेहद क्लासी लगता है।

