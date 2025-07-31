10 AUGSUNDAY2025 2:33:33 PM
बर्थडे पार्टी से लेकर शादी के फंक्शन तक के लिए बेस्ट हैं कियारा के ये Outfits

  Edited By vasudha,
  Updated: 31 Jul, 2025 02:50 PM
नारी डेस्क: बॉलीवुड की ग्लैमरस एक्ट्रेस कियारा आडवाणी आज सिर्फ अपने अभिनय से ही नहीं, बल्कि अपने स्टाइलिश फैशन सेंस से भी लाखों दिलों की धड़कन बन चुकी हैं। कियारा आडवाणी का स्टाइल हर लड़की के लिए एक इंस्पिरेशन है, जो दिखाता है कि कैसे ट्रेडिशनल और वेस्टर्न वियर को बैलेंस करके खुद को ग्रेसफुल और ट्रेंडी दिखाया जा सकता है। उनके बर्थडे के खास मौके पर आइए नजर डालते हैं उनके कुछ स्टाइलिश लुक्स पर, जो किसी भी पार्टी, फंक्शन या आउटिंग के लिए बेहतरीन फैशन इंस्पिरेशन बन सकते हैं।

PunjabKesari
ब्राइडल लुक इन पिंक एंड गोल्ड लहंगा

कियारा का वेडिंग लुक बहुत ही ग्रेसफुल और क्लासिक था। गुलाबी और गोल्डन शेड में उनका मनीष मल्होत्रा लहंगा लड़कियों के लिए एक आइडियल ब्राइडल इंस्पिरेशन है।

PunjabKesari

 व्हाइट शरारा सेट विद मिरर वर्क

एक इवेंट में कियारा ने व्हाइट कलर का मिरर वर्क शरारा पहना था। सिंपल लेकिन शाइनी इस लुक में वो बेहद खूबसूरत लग रही थीं। यह लुक हल्दी या डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए परफेक्ट है।

PunjabKesari
रेड कार्पेट लुक इन थाई-हाई स्लिट गाउन

कियारा का वेस्टर्न स्टाइल भी किसी से कम नहीं है। रेड गाउन में उनका थाई-हाई स्लिट वाला लुक बोल्ड और एलिगेंट का परफेक्ट फ्यूजन था।

 PunjabKesari
क्लासिक बनारसी साड़ी लुक

एक प्रमोशनल इवेंट में कियारा ने ग्रीन बनारसी साड़ी पहनी थी जिसे उन्होंने स्लीवलेस ब्लाउज के साथ स्टाइल किया। यह लुक ट्रेडिशनल के साथ-साथ रॉयल भी लगता है।

PunjabKesari
डेनिम ऑन डेनिम कैजुअल लुक

कैजुअल डेज़ के लिए भी कियारा के पास बेहतरीन स्टाइल है। डेनिम जैकेट और रिप्ड जींस में उनका एयरपोर्ट लुक बहुत ही कूल और कॉन्फिडेंट था।

PunjabKesari
फ्लोरल अनारकली सूट

फ्लोरल प्रिंट वाला अनारकली सूट पहनकर कियारा ने फेस्टिव सीजन के लिए शानदार स्टाइलिंग दी है। सिंपल मेकअप और झुमके के साथ यह लुक बेहद क्लासी लगता है।
 

