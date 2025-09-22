23 SEPTUESDAY2025 2:45:09 AM
फेफड़ों में सूजन क्यों आती है? इसके लक्षण, कारण जरूर समझें

  22 Sep, 2025
नारी डेस्कः जिस तरह पेट-लिवर में सूजन आती है वैसे ही फेफड़े भी सूज जाते हैं लेकिन इसके पीछे कई वजह हो सकती है और ये वजह काफी गंभीर हो सकती है। फेफड़ों में सूजन (Swelling in Lungs) होना एक गंभीर समस्या ही है। इसे समय पर पहचानकर इलाज करना जरूरी होता है, नहीं तो यह जानलेवा भी बन सकती है। फेफड़ों में सूजन किसी संक्रमण, चोट या अन्य बीमारी की वजह से हो सकती है। इससे सांस लेने में तकलीफ, खांसी और सांस फूलने जैसी समस्याएं हो सकती हैं। विशेष रूप से धूम्रपान करने वाले और शराब का सेवन करने वाले लोगों में यह समस्या ज्यादा देखी जाती है।

फेफड़ों में सूजन के लक्षण| Swelling in Lungs Symptoms 

सांस फूलना
सांस लेने में कठिनाई
सीने में दर्द या जकड़न
खांसी के साथ बलगम आना
बुखार और थकान
घरघराहट
फेफड़ों में सूजन के कारण|  Swelling Lungs Causes 

1. संक्रमण

बैक्टीरिया, वायरस और फंगस (सूक्ष्मजीव) के कारण फेफड़ों में सूजन हो सकती है। निमोनिया और ब्रोंकाइटिस जैसी बीमारियां भी सूजन का कारण बन सकती हैं।

2. अस्थमा

अस्थमा के मरीजों में फेफड़ों के वायुमार्ग में सूजन आ जाती है। इससे सांस लेने में मुश्किल होती है और फेफड़ों में सूजन हो सकती है।

3. सीओपीडी (COPD)

क्रॉनिक ऑब्सट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज वाले मरीजों में फेफड़ों में सूजन होने का जोखिम अधिक होता है। सीओपीडी होने पर फेफड़ों की सेहत का खास ख्याल रखना जरूरी है।

4. धूम्रपान

सिगरेट और तंबाकू के रसायन फेफड़ों के ऊतकों को नुकसान पहुंचाते हैं। लंबे समय तक धूम्रपान करने से फेफड़ों में सूजन की समस्या हो सकती है।

सावधानियां और उपचार

धूम्रपान और शराब से परहेज – फेफड़ों को स्वस्थ रखने के लिए यह जरूरी है।

संक्रमण से बचाव – हाथ धोना और संक्रमित लोगों से दूरी बनाए रखना।

डॉक्टर की सलाह – खांसी, सांस लेने में तकलीफ या बुखार होने पर तुरंत विशेषज्ञ से संपर्क करें।

स्वस्थ जीवनशैली – नियमित व्यायाम, संतुलित आहार और पर्याप्त नींद।

