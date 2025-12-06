08 DECMONDAY2025 10:46:26 PM
स्वीट पोटैटो कैनेपेस

नारी डेस्क : स्वीट पोटैटो कैनेपेस एक स्वादिष्ट और हेल्दी स्नैक है, जिसे आप पार्टी, टिफिन या हल्के नाश्ते के लिए बना सकते हैं। इसमें बेक किए हुए शकरकंद के टुकड़े और मलाईदार एवोकाडो मिक्सचर का कमाल का कॉम्बिनेशन होता है। ऊपर से उबले हुए स्वीट कॉर्न, चेरी टमाटर और हरी स्प्रिंग ऑनियन इसे और भी आकर्षक और पौष्टिक बनाते हैं। यह रेसिपी आसान, जल्दी बनने वाली और बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को पसंद आने वाली है।

Servings - 7

सामग्री

स्वीट पोटैटो (शकरकंद) – 300 ग्राम

पानी – 700 मिलीलीटर

तेल – ब्रश करने के लिए

नमक – 1/4 चम्मच

लाल मिर्च फ्लेक्स – 1/4 चम्मच

एवोकाडो – 100 ग्राम

टमाटर – 50 ग्राम

प्याज – 50 ग्राम

लहसुन – 1 चम्मच

नींबू का रस – 1 बड़ा चम्मच

जीरा पाउडर – 1/2 चम्मच

काली मिर्च – 1/4 चम्मच

लाल मिर्च फ्लेक्स – 1/2 चम्मच

उबले हुए स्वीट कॉर्न – 2 बड़े चम्मच

चेरी टमाटर – 70 ग्राम

हरी स्प्रिंग ऑनियन – 2 बड़े चम्मच

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

विधि

1. एक पैन में 300 ग्राम स्वीट पोटैटो और 700 मिलीलीटर पानी डालें। इसे 7–8 मिनट तक उबालें।

2. आंच से उतारें, पानी छान लें, छीलकर टुकड़ों में काट लें।

3. टुकड़ों को एक बेकिंग डिश में रखें। ऊपर थोड़ा तेल लगाएं और नमक और लाल मिर्च फ्लेक्स छिड़कें।

4. ओवन को 180°C (356°F) पर प्रीहीट करें और स्वीट पोटैटो को 20–25 मिनट तक बेक करें। ओवन से निकालें और हल्का ठंडा होने दें।

5. एक बाउल में 100 ग्राम एवोकाडो डालें और कांटे की मदद से अच्छी तरह मैश करें। इसमें 50 ग्राम टमाटर, 50 ग्राम प्याज, 1 चम्मच लहसुन, 1 बड़ा चम्मच नींबू का रस, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर, 1/4 चम्मच नमक, 1/4 चम्मच काली मिर्च और 1/2 चम्मच लाल मिर्च फ्लेक्स डालें। सभी चीज़ों को अच्छे से मिलाएँ।

6. बेक किए हुए स्वीट पोटैटो के टुकड़े लें और ऊपर तैयार एवोकाडो मिक्सचर डालें। फिर उबले हुए स्वीट कॉर्न, चेरी टमाटर और हरी स्प्रिंग ऑनियन से गार्निश करें।

7. गरमा-गरम सर्व करें।

