सूर्यकुमार यादव ने कराई स्पोर्ट्स हर्निया की सर्जरी, जानें कितनी खतरनाक होती है यह बीमारी?

  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 16 Aug, 2025 02:50 PM
 नारी डेस्क: टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव ने हाल ही में स्पोर्ट्स हर्निया की सर्जरी करवाई है। इस बीमारी के कारण वह जर्मनी तक सर्जरी के लिए गए थे। स्पोर्ट्स हर्निया एक ऐसी समस्या है जो खासकर उन खिलाड़ियों को होती है जो तेज गति और शारीरिक मेहनत वाले खेलों में हिस्सा लेते हैं। आइए जानते हैं स्पोर्ट्स हॉर्निया क्या है, इसके लक्षण क्या होते हैं और यह कितना खतरनाक हो सकता है।

स्पोर्ट्स हर्निया क्या है?

स्पोर्ट्स हर्निया पेट के नीचे के हिस्से या जांघ के आसपास की मांसपेशियों और टिश्यूज का कमजोर होकर फट जाना होता है। यह पारंपरिक हर्निया से अलग होता है क्योंकि इसमें बाहर से सूजन या गांठ नजर नहीं आती। यह समस्या ज्यादातर उन खिलाड़ियों में देखने को मिलती है जो फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी, टेनिस, कुश्ती जैसे खेल खेलते हैं। अचानक तेज़ मोड़ लेना, जोर से हिलना-डुलना या अधिक स्ट्रेचिंग करने से यह समस्या बढ़ सकती है।

सूर्यकुमार यादव को अब फिर क्या हुआ? अस्पताल से शेयर की तस्वीर; कब खेल पाएंगे इंडिया के लिए मैच?

स्पोर्ट्स हर्निया के लक्षण

पेट के निचले हिस्से या ग्रोइन एरिया (जांघ के पास) में तेज दर्द होना।

खेलते या दौड़ते समय दर्द में वृद्धि होना।

खांसने या छींकने पर दर्द महसूस होना।

धीरे-धीरे सामान्य चलने-फिरने में भी असुविधा होना।

स्पोर्ट्स हर्निया कितना खतरनाक हो सकता है?

अगर समय पर इसका इलाज न किया जाए तो यह खिलाड़ी की फिटनेस और करियर दोनों पर बुरा असर डाल सकता है। लगातार दर्द और मांसपेशियों की कमजोरी से खिलाड़ी मैदान से दूर हो सकता है। बिना इलाज के सामान्य जीवन भी प्रभावित हो सकता है। खासकर पेशेवर खिलाड़ियों के लिए यह एक गंभीर समस्या बन जाती है।

ये भी पढ़ें:  ब्रोकली से फैली खतरनाक बीमारी, 1 की मौत 9 लोग ICU में, छोटी सी गलती से पेट में भरा जहर

इलाज और सर्जरी

शुरुआती चरण में डॉक्टर आराम, फिजियोथेरेपी और दवाइयों से इस समस्या को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर दर्द लगातार बना रहे और समस्या बढ़े तो सर्जरी ही अंतिम और प्रभावी उपाय होती है। सूर्यकुमार यादव ने भी अपनी फिटनेस पूरी तरह वापस पाने के लिए जर्मनी में सर्जरी करवाई। अब वह पूरी तरह से फिट होकर खेल में वापसी करने की तैयारी कर रहे हैं।

स्पोर्ट्स हर्निया से कैसे बचें?

खेल से पहले सही तरीके से वॉर्म-अप और स्ट्रेचिंग करना जरूरी है।

पेट और जांघ की मांसपेशियों को मजबूत बनाने वाले व्यायाम नियमित करना चाहिए।

खेल के दौरान अचानक और ज़ोरदार मूवमेंट से बचना चाहिए।

स्पोर्ट्स हर्निया एक गंभीर लेकिन सही समय पर इलाज होने पर ठीक हो सकने वाली समस्या है। खिलाड़ियों को इस पर खास ध्यान देना चाहिए ताकि वे अपने करियर को बिना किसी बाधा के जारी रख सकें।  

