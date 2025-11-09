वो अच्छे बेटे हैं, पति नहीं…’ सुनीता आहूजा का भावुक बयान वायरल बोलीं, “अगले जन्म ...

नारी डेस्क: बॉलीवुड के मशहूर एक्टर गोविंदा और उनकी पत्नी सुनीता आहूजा का रिश्ता हमेशा से चर्चा में रहा है। कभी दोनों की जोड़ी को “परफेक्ट कपल” कहा गया, तो कभी इनके बीच खटास की खबरों ने सुर्खियां बटोरीं। अब एक बार फिर सुनीता आहूजा ने ऐसा बयान दिया है, जिसने फैंस को हैरान कर दिया है।

“गोविंदा अच्छे पिता हैं, लेकिन अच्छे पति नहीं” — सुनीता आहूजा

हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान सुनीता आहूजा ने अपने दिल की बात खुलकर कही। उन्होंने कहा, “गोविंदा एक बहुत अच्छे पिता हैं, अच्छे बेटे भी हैं, लेकिन वो अच्छे पति नहीं हैं। मैं दोबारा उन्हें अपना पति नहीं बनाना चाहती। मेरे लिए उनका साथ इस जन्म में ही काफी है।”

सुनीता ने आगे भावुक होकर कहा,

“मैंने गोविंदा से कहा था कि अगले जन्म में तू मेरा बेटा बनकर पैदा होना, क्योंकि पति के रूप में तू मुझे नहीं चाहिए।” उनका यह बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, और लोग सुनीता के दर्द और साफगोई की जमकर चर्चा कर रहे हैं।

“एक स्टार की पत्नी होने के लिए पत्थर दिल बनना पड़ता है”

सुनीता ने बताया कि एक सुपरस्टार की पत्नी होने का मतलब सिर्फ ऐशोआराम नहीं होता, बल्कि बहुत कुछ सहना भी पड़ता है। उन्होंने कहा, “लोग सोचते हैं कि स्टार की वाइफ होना आसान है, लेकिन सच्चाई कुछ और है। आपको पत्थर दिल बनना पड़ता है। हीरो अपनी पत्नी से ज्यादा वक्त फिल्मों और हीरोइनों के साथ बिताते हैं। ये चीज़ मुझे समझने में पूरे 38 साल लग गए।” उनका यह बयान बताता है कि पर्दे के पीछे ग्लैमर की दुनिया कितनी भावनात्मक कीमत मांगती है।

“हम दोनों ने भी गलतियां कीं…”

इंटरव्यू में सुनीता ने यह भी स्वीकार किया कि न सिर्फ गोविंदा, बल्कि उन्होंने भी रिश्ते में कई गलतियां कीं। उन्होंने कहा, “जवानी में हर कोई गलती करता है। गोविंदा ने भी की हैं, और मैंने भी। लेकिन एक उम्र के बाद इंसान को समझ आ जाता है कि ये गलतियां अब शोभा नहीं देतीं। अब हम अपने परिवार के साथ सुकून से जीना पसंद करते हैं।” इस बयान से साफ है कि सुनीता अब अपने रिश्ते को लेकर परिपक्व सोच रखती हैं उन्होंने दर्द को स्वीकार किया है, लेकिन मन में कोई कटुता नहीं है।

1987 में हुई थी दोनों की गुपचुप शादी

गोविंदा और सुनीता की शादी की कहानी भी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं। दोनों ने 1987 में चुपचाप शादी की थी, जब गोविंदा अपने करियर की शुरुआत कर रहे थे। शादी की जानकारी उन्होंने सालों तक छुपाकर रखी थी, ताकि उनकी फैन फॉलोइंग पर असर न पड़े। बाद में दोनों के दो बच्चे हुए नर्मदा (टीना) और यशवर्धन आहूजा। दोनों अक्सर सोशल मीडिया पर अपने परिवार के साथ तस्वीरें साझा करते हैं।

तलाक की अफवाहों पर भी सुनीता का जवाब

बीते कुछ सालों में गोविंदा और सुनीता के तलाक की खबरें भी कई बार सामने आईं। हालांकि सुनीता ने हमेशा इन खबरों को खारिज किया। उन्होंने कहा था, “हमारे बीच कभी तलाक की बात नहीं हुई। अफवाहें उड़ाने वाले लोग नहीं जानते कि हमारा रिश्ता कितना मजबूत है। कोई हमें अलग नहीं कर सकता।” फिर भी, उनके हालिया बयान से लगता है कि सुनीता ने अपने दिल के गहरे जख्मों को शब्दों में ढाल दिया है।

सोशल मीडिया पर चर्चा

जैसे ही उनका यह इंटरव्यू सामने आया, सोशल मीडिया पर लोगों ने तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दीं। कुछ ने सुनीता की ईमानदारी की तारीफ की, तो कुछ ने गोविंदा को रिश्ते की अहमियत समझने की सलाह दी।

कई फैंस ने लिखा

“हर मजबूत महिला के पीछे एक अधूरी कहानी होती है।” “सुनीता जी ने जो कहा, वो कई पत्नियों की सच्चाई है जो कभी बोल नहीं पातीं।” आखिर में... गोविंदा और सुनीता बॉलीवुड के उन कपल्स में से हैं जिन्होंने उतार-चढ़ाव के बावजूद अपने रिश्ते को निभाया। लेकिन सुनीता के इस बयान ने यह साफ कर दिया कि प्यार और सम्मान दोनों जरूरी हैं, और सिर्फ “पति-पत्नी” का रिश्ता होने से जिंदगी पूरी नहीं होती।



