दिल दुखा देने वाली खबर! फेमस एक्टर की सोते-सोते चली गई जान, जन्म से थी ये बीमारी

नारी डेस्क: फिल्म जगत से आज फिर बेहद बुरी खबर सामने आई है। जाने- माने एक्टर निकोलस ब्रेंडन अब इस दुनिया में नहीं रहे, उन्होंने 54 साल की उम्र में आखिरी सांस ली। उन्हें हिट टीवी सीरीज़ 'Buffy the Vampire Slayer' के सभी सात सीज़न में Xander Harris की भूमिका के लिए सबसे ज़्यादा जाने जाते थे। उनके परिवार ने 'The Hollywood Reporter' के साथ साझा किए गए एक बयान में इस खबर की पुष्टि करते हुए कहा कि उनका "निधन सोते समय प्राकृतिक कारणों से हुआ।"



एक्टर के परिवार ने अपने बयान में कहा- "हम अपने भाई और बेटे, Nicholas Brendon के निधन की खबर साझा करते हुए बहुत दुखी हैं। उनका निधन सोते समय प्राकृतिक कारणों से हुआ। ज़्यादातर लोग Nicky को एक अभिनेता के तौर पर उनके काम और उन किरदारों के लिए जानते हैं जिन्हें उन्होंने इन सालों में जीवंत किया। हाल के सालों में Nicky को पेंटिंग और कला में अपना जुनून मिला। Nicky को अपनी प्रतिभा को अपने परिवार, दोस्तों और प्रशंसकों के साथ साझा करना पसंद था। वह जोशीले, संवेदनशील और कुछ नया रचने के लिए हमेशा प्रेरित रहते थे। जो लोग उन्हें सच में जानते थे, वे समझते थे कि उनकी कला उनके व्यक्तित्व का सबसे शुद्ध प्रतिबिंब थी।"

परिवार ने आगे कहा- हालांकि यह कोई राज़ नहीं है कि Nicholas को अतीत में कुछ संघर्षों का सामना करना पड़ा था, लेकिन वह अपनी बीमारी को नियंत्रित करने के लिए दवाएं और इलाज ले रहे थे, और अपने निधन के समय वह भविष्य को लेकर आशावादी थे। हमारा परिवार इस दुख की घड़ी में निजता का अनुरोध करता है, क्योंकि हम उनके जाने का शोक मना रहे हैं और एक ऐसे इंसान के जीवन का जश्न मना रहे हैं जिसने पूरी शिद्दत, कल्पनाशीलता और दिल से जीवन जिया। उन सभी का धन्यवाद जिन्होंने अपना प्यार और समर्थन दिया," ।



हाल के सालों में, ब्रेंडन को सेहत से जुड़ी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जिनमें जन्मजात दिल की बीमारी, 2023 में आया दिल का दौरा और 'कॉडा इक्विना सिंड्रोम' शामिल थे, जिसके लिए उन्हें रीढ़ की हड्डी की कई सर्जरी करवानी पड़ीं। उन्होंने नशे की लत और मानसिक सेहत से जुड़ी मुश्किलों का भी खुलकर सामना किया, लेकिन बताया जाता है कि अपने आखिरी सालों में उन्होंने काफ़ी उम्मीद दिखाई थी।उनके परिवार में उनके जुड़वां भाई केली डोनोवन हैं, जो उनके साथ 'बफ़ी' के दो एपिसोड में नज़र आए थे, जिनमें साल 2000 का एपिसोड "द रिप्लेसमेंट" भी शामिल है। 'द हॉलीवुड रिपोर्टर' के मुताबिक, ब्रेंडन के परिवार ने सोशल मीडिया पर अपने बयान के साथ उनकी हाल की पेंटिंग्स की तस्वीरें भी शेयर कीं।