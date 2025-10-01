01 OCTWEDNESDAY2025 2:35:51 PM
एक्टर अनील कपूर फिर से बनेंगे नाना, जल्द दूसरे बच्चे को जन्म देगी सोनम कपूर !

  01 Oct, 2025
नारी डेस्क: जाने-माने एक्टर अनील कपूर के घर खुशियां एक बार फिर दस्तक देने जा रही है। उनकी बेटी सोनम कपूर अपने दूसरे बच्चे का स्वागत करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। पिंकविला की एक रिपोर्ट के अनुसार, सोनम अपनी गर्भावस्था की दूसरी तिमाही में हैं और इस खबर से दोनों परिवारों में बेहद खुशी की लहर है। जल्द ही इस जोड़े की ओर से आधिकारिक घोषणा की उम्मीद है। हालांकि, अभी तक कोई पुष्टि नहीं हुई है।

सोनम कपूर मई 2018 में आनंद आहूजा के साथ एक पारंपरिक शादी समारोह में शादी के बंधन में बंधी थीं। अगस्त 2022 में कपल ने अपने अपहले बच्चे वायु का स्वागत किया था।  अब शादी के करीब 7 साल बाद ये कपल एक बार फिर पेरेंट्स बनने जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि सोनम इस गुड न्यूज को फैंस के साथ शेयर कर सकती हैं। सोनम ने  एक इंटरव्यू में बताया था कि मातृत्व ने उन्हें कैसे बदल दिया है। 

अनिल कपूर की बेटी ने कहा था- "मुझे लगता है कि एक मां होने के नाते मैं बहुत नरम हो गई हूं, लेकिन साथ ही इसने मुझे अधिक लचीला और मजबूत बना दिया है। मैं हमेशा से सहज रही हूं, लेकिन अब मैं और भी अधिक सहज हो गई हूं और खुद के संपर्क में हूं। मैं अधिक धैर्यवान हूं। मैं सभी माताओं को बताना चाहती हूं कि आप ठीक कर रही हैं, बस अपना समय लें, हर पल का आनंद लें और जल्दबाजी न करें। हर कोई गलती करता है और हर कोई हर चीज में शानदार नहीं होता है। आपको बस वर्तमान में रहना है।" वहीं, वर्कफ्रंट की बात करें तो सोनम अगली बार "बैटल ऑफ बिट्टोरा" में नज़र आएंगी। यह फिल्म कथित तौर पर अनुजा चौहान के एक उपन्यास पर आधारित है। उन्हें आखिरी बार "ब्लाइंड" में देखा गया था।

