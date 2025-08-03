10 AUGSUNDAY2025 2:32:31 PM
पहली फिल्म ने की 2000 करोड़ की कमाई, अब सोशल मीडिया पर बिकिनी क्वीन बन चुकी हैं ये बॉलीवुड एक्ट्रेस

  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 03 Aug, 2025 11:45 AM
 नारी डेस्क: बॉलीवुड एक्ट्रेस सान्या मल्होत्रा ने अपनी पहली ही फिल्म से ऐसा धमाल मचाया कि उनकी छवि एक संस्कारी बेटी की बन गई। लेकिन अब वो सोशल मीडिया पर अपनी बोल्ड तस्वीरों से फैंस के बीच चर्चा का विषय बन चुकी हैं।

सान्या मल्होत्रा: बॉलीवुड में एक बड़ी शुरुआत

सान्या मल्होत्रा ने 2016 में अपनी पहली फिल्म 'दंगल' से बॉलीवुड में कदम रखा था। इस फिल्म में उन्होंने आमिर खान की बेटी का किरदार निभाया था, जो दर्शकों को बेहद पसंद आया। यह फिल्म न सिर्फ भारत में बल्कि दुनियाभर में सुपरहिट साबित हुई। 2000 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई के साथ इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर एक इतिहास रच दिया।

संस्कार और बॉलीवुड का सफर

सान्या मल्होत्रा ने अपनी बेहतरीन एक्टिंग से न सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री में पहचान बनाई, बल्कि दर्शकों का दिल भी जीत लिया। अपनी फिल्म में वह एक संस्कारित और सशक्त बेटी के रूप में नजर आईं, जिसने खेल जगत में अपने पिता की उम्मीदों को पूरा किया। इस भूमिका को लेकर उन्हें बहुत सराहना मिली और उनकी फैन फॉलोइंग भी बढ़ी।

सोशल मीडिया पर बिकिनी क्वीन बनीं सान्या मल्होत्रा

हालांकि, अब सान्या मल्होत्रा ने सोशल मीडिया पर अपनी बोल्ड और ग्लैमरस तस्वीरों से एक नया रूप लिया है। वो अक्सर अपनी बिकिनी फोटोज और वैकेंसी फोटोशूट्स शेयर करती रहती हैं, जो इंटरनेट पर तेज़ी से वायरल हो जाती हैं। सान्या मल्होत्रा का नया अवतार फैंस को काफी पसंद आ रहा है और उनकी हॉट तस्वीरें सोशल मीडिया पर तहलका मचा रही हैं।

बिकिनी फोटोज और बोल्ड पोज़

सान्या मल्होत्रा को येलो बिकिनी में अपने टोन्ड ऐब्स फ्लॉन्ट करते हुए देखा गया। उन्होंने सेल्फी ली, जिसमें उनकी नैचुरल ग्लो और स्माइल भी साफ़ नजर आ रही है। एक और तस्वीर में सान्या ने डीप ब्राउन बिकिनी पहनी हुई थी, जिसमें उन्होंने पूल के पास सेक्सी पोज दिया था। उनके रेड बिकिनी टॉप और डेनिम शॉर्ट्स में उनका हॉट लुक भी चर्चा में रहा। ब्लैक बिकिनी में सान्या का लुक दिलकश था और उनके उड़ते हुए कर्ली बाल ने इस तस्वीर को और भी आकर्षक बना दिया। एक और तस्वीर में सान्या ने पूल के अंदर अपने टोन्ड फिगर को खूबसूरती से फ्लॉन्ट किया।

सांस्कृतिक छवि से बोल्ड इमेज तक का सफर

सान्या मल्होत्रा ने एक संस्कारी बेटी के रूप में फिल्मी दुनिया में कदम रखा था, लेकिन अब वो अपने बोल्ड और आत्मविश्वास से भरे लुक्स के साथ एक अलग पहचान बना चुकी हैं। सोशल मीडिया पर उनकी वाइब्रेंट बिकिनी फोटोज और स्टाइलिश पोज़ फैंस को बहुत भा रहे हैं।

सान्या मल्होत्रा का सफर बहुत दिलचस्प रहा है। उन्होंने अपनी पहली फिल्म से ही फैंस के दिलों में एक खास जगह बनाई थी और अब सोशल मीडिया पर अपनी बोल्ड तस्वीरों से वह फिर से सुर्खियों में हैं। चाहे वो संस्कारी बेटी का किरदार हो या फिर बोल्ड बिकिनी क्वीन का अवतार, सान्या मल्होत्रा ने दोनों ही रूपों में खुद को शानदार तरीके से प्रस्तुत किया है।

