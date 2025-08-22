26 AUGTUESDAY2025 2:54:23 PM
'वो ही नैन-नक्श वहीं चेहरा, मां लौट आई बस रिश्ता अलग' Fans बोले- Sanju Baba की मां Nargis आ गई

  Edited By Vandana,
  • Updated: 22 Aug, 2025 08:41 PM
नारी डेस्कः इस समय संजय दत्त की लाडली बेटी इकरा दत्त लाइमलाइट में बनी हुई हैं। वैसे तो संजय दत्त के दोनों बच्चे मीडिया से दूर ही रहते हैं लेकिन जो ताजा फोटोज और वीडियो इस समय संजय दत्त की बेटी की वायरल हो रही है उसे देखकर इंटरनेट पर खूब गॉसिप हो रही है। 

दरअसल संजय दत्त के बच्चे बड़े हो रहे हैं और हाल ही में इकरा दत्त की सैलून से बाहर आते की एक वीडियो वायरल हो रही हैं और जब से इकरा की न्यू लुक लोगों ने देखी हैं उन्हें दादी नरगिस के साथ जोड़ कर देखा जा रहा है। इकरा के नैन-नक्श देखकर सबने ऐसा कहा कि संजय दत्त की जिंदगी में एक बार फिर से उनकी मां नरगिस लौट आई हैं बस इस दफा रिश्ता बदल गया है। 

यूजर्स का कहना है कि उनके नैन-नक्श उनकी दादी नरगिस जैसे नजर आ रहे हैं। इकरा की ताजा फोटोज देखकर फैंस दोनों में समानताएं तलाशने में जुट गए हैं। लोगों का कहना है कि नरगिस के नैन-नक्श बिलकुल नरगिस की तरह है खासकर आंखे। वैसे आपको भी ऐसा लगता है कि इकरा अपनी दादी जैसी दिखती हैं। 
इकरा को देखकर लोगों को एक बार फिर अपने जमाने की सबसे हिट फीमेल स्टार नरगिस दत्त की याद आ गई है। नरगिस ने बहुत छोटी उम्र में एक्टिंग शुरू कर दी थी उन्हें खूब प्यार भी मिला। उनकी एक्टिंग के लोग दीवाने थे। राज कपूर के साथ उनके प्यार के चर्चे तो थे लेकिन उन्होंने शादी का फैसला सुनील दत्त के साथ लिया और यह साथ ताउम्र का बन गया। 

शादी के बाद नरगिस परिवार ही चाहती थी। वह सबकुछ छोड़ छाड़कर बच्चों की परवरिश में बिजी हो गई हालांकि इस दौरान वो समाज सेवा के कामों में भी एक्टिव थीं लेकिन अभी बुढ़ापे की दहलीज में उन्होंने कदम रखा ही था कि वह कैंसर की चपेट में आ गई। कैंसर की वजह से ही नरगिस दत्त इस दुनिया को छोड़कर चली गईं। सिर्फ नरगिस ही नहीं बल्कि संजय दत्त की पहली पत्नी भी कैंसर से ही इस दुनिया को अलविदा कह गई और खुद एक्टर भी कैंसर को मात दे चुके हैं। 
 जानकारी के लिए बता दें कि इकरा दत्त का जन्म साल 2010 में हुआ था। संजय दत्त अपने बच्चों को मीडिया और फिल्मी लाइमलाइट से दूर ही रखते हैं क्योंकि वह नहीं चाहते कि फिल्मी दुनिया की चकाचौंध उनके बच्चों का बचपन खराब कर दे। दो शादियां टूटने के बाद संजय दत्त को लोग इंडस्ट्री का सबसे बड़ा कैसोनावो कहने लगे थे लेकिन तीसरी शादी कर उन्होंने अपनी जिंदगी को दोबारा पटरी पर लाया औऱ फैमिलीमेन बन गए। अब संजय के लिए बच्चों और परिवारवालों की खुशियां सबसे ऊपर हैं और बाकी सारी चीजें उसके बाद हैं।
 

