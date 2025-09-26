26 SEPFRIDAY2025 9:30:09 PM
सलमान खान के शो Bigg Boss 19 को मिला लीगल नोटिस! ये छाेटी सी गलती पड़ी बेहद भारी

  • Updated: 26 Sep, 2025 12:02 PM
नारी डेस्क:  बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान द्वारा होस्ट किया जाने वाला लोकप्रिय रियलिटी शो बिग बॉस 19 अपने ज़बरदस्त ड्रामा की वजह से दर्शकों का ध्यान खींच रहा है। लेकिन हाल ही में यह शो विवादों में घिर गया है। खबर है कि शो के निर्माताओं को एक कानूनी नोटिस भेजा गया है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि उन्होंने बिना अनुमति के दो कॉपीराइट वाले गानों का इस्तेमाल किया है। 

यह मामला तब शुरू हुआ जब फोनोग्राफिक परफॉर्मेंस लिमिटेड (PPL) ने आरोप लगाया कि बिग बॉस 19 के निर्माताओं ने बिना अनुमति के दो लोकप्रिय गाने, चिकनी चमेली और धत तेरे की, का इस्तेमाल किया। कथित तौर पर PPL ने दावा किया है कि एंडेमोल शाइन इंडिया के पास इन गानों का इस्तेमाल करने से पहले पब्लिक परफॉर्मेंस लाइसेंस नहीं था। बता दें कि PPL भारत में एक संगीत लाइसेंसिंग संस्था है जो कई रिकॉर्ड लेबल का प्रतिनिधित्व करती है।

प्रोडक्शन कंपनी ने अनुमति नहीं ली थी, इसलिए पीपीएल ने उन्हें एक कानूनी नोटिस भेजा है, जिसमें कथित अनधिकृत उपयोग के लिए 2 करोड़ रुपये का हर्जाना और लाइसेंस शुल्क मांगा गया है। पीपीएल ने एक 'रोक-टोक' मांग भी जारी की है, जिसमें शो से उचित अनुमति मिलने तक उन रिकॉर्डिंग्स का उपयोग बंद करने को कहा गया है। इस मामले में, पीपीएल सोनी म्यूजिक एंटरटेनमेंट इंडिया की ओर से दोनों गानों के सार्वजनिक प्रदर्शन के अधिकारों के लिए खड़ा है।

आमतौर पर ऐसे विवाद अक्सर समझौते में ही खत्म हो जाते हैं, लेकिन चूंकि नोटिस पीपीएल द्वारा दिया गया है। इसलिए इस बात की प्रबल संभावना है कि या तो बिग बॉस 19 के निर्माताओं को मांगी गई राशि का भुगतान करना होगा, या फिर समझौता न होने पर पीपीएल इस मामले को अदालत में ले जा सकता है। मिड-डे की एक रिपोर्ट के अनुसार, दोनों गानों का इस्तेमाल एपिसोड 11 में किया गया था, जिसका प्रीमियर 3 सितंबर, 2025 को हुआ था। कानूनी नोटिस 19 सितंबर, 2025 की तारीख का था और कथित तौर पर इसे वकील हितेन अजय वासन ने दिया था।
 

