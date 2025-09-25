25 SEPTHURSDAY2025 3:03:51 PM
इस खतरनाक बीमारी के कारण पल- पल तड़पे हैं सलमान खान, बोले- दुश्मन के साथ भी  ना हो ऐसा

  Edited By vasudha,
  • Updated: 25 Sep, 2025 12:50 PM
इस खतरनाक बीमारी के कारण पल- पल तड़पे हैं सलमान खान, बोले- दुश्मन के साथ भी  ना हो ऐसा

नारी डेस्क:  बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान ने अमेज़न प्राइम पर 'टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल' के प्रीमियर एपिसोड में अपनी निजी ज़िंदगी की एक झलक पेश की और अपनी सेहत के बारे में बात की। सलमान अपने पूर्व सह-कलाकार और करीबी दोस्त आमिर खान के साथ शो के पहले एपिसोड में पहुचे और ज़िंदगी, काम और कई अन्य मुद्दों पर खुलकर बात की। सलमान ने खुलासा किया कि वह 'ट्राइजेमिनल न्यूराल्जिया' नामक एक न्यूरोलॉजिकल बीमारी से पीड़ित हैं, और बताया कि कैसे उन्हें बहुत तेज़ दर्द होता था, जिससे उनकी रोज़मर्रा की गतिविधियाँ लगभग असंभव हो जाती थीं।


सलमान शो में कहते सुनाई दे रहे हैं- "आपको इसके साथ जीना पड़ता है। बहुत से लोग बाईपास सर्जरी, हृदय रोग और बहुत कुछ के साथ जी रहे हैं। जब मुझे ट्राइजेमिनल न्यूराल्जिया हुआ था, तो वह दर्द ऐसा था... आप नहीं चाहेंगे कि यह आपके सबसे बड़े दुश्मन को भी हो। मैं साढ़े सात साल तक इससे पीड़ित रहा। हर 4-5 मिनट में दर्द होता था। यह अचानक होता था," । सलमान ने यह भी याद किया कि कैसे इस बीमारी के कारण उन्हें साधारण चीज़ों से भी जूझना पड़ता था, क्योंकि उन्हें नाश्ता करने में डेढ़ घंटा लग जाता था।


सलमान ने कहा- "एक ऑमलेट के लिए, मैं उसे चबा नहीं पाता था, इसलिए मुझे खुद को मजबूर करना पड़ता था, खुद को चोट पहुंचानी पड़ती थी और उतना ही दर्द सहना पड़ता था, ताकि मैं खाना छोड़ सकूं" । शो में, सलमान खान ने यह भी बताया कि उन्होंने दर्द के लिए लगभग 750 मिलीग्राम दर्द निवारक दवाएं लीं, यह सोचकर कि यह कोई दंत समस्या है। उन्होंने कहा- "मुझसे पूछा गया कि यह दर्द कब जाएगा, और मैंने कहा कि यह थोड़ा कम हो जाता है और एक-दो ड्रिंक लेने पर वापस आ जाता है। तभी उन्हें एहसास हुआ कि यह नसों से जुड़ी समस्या है।"
 

अभिनेता ने अपनी 2007 की फ़िल्म 'पार्टनर' के सेट की एक घटना को याद करते हुए बताया- "लारा (दत्ता) वहां थीं। उन्होंने मेरे चेहरे से बालों का एक गुच्छा हटाया, और मुझे दर्द हुआ। मैं ऐसा था, 'वाह लारा, तुम तो कमाल की हो!' बस तभी यह शुरू हुआ।" अपने दर्दनाक अनुभवों को साझा करते हुए, सलमान ने दावा किया कि उनकी स्थिति को "आत्मघाती बीमारी" कहा जाता है। यह आश्वासन देते हुए कि उनकी हालत अब काफ़ी बेहतर है, सलमान ने स्वीकार किया कि वे अभी भी एन्यूरिज़्म और धमनी शिरापरक विकृति जैसी स्वास्थ्य समस्याओं से पीड़ित हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ़ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स एंड स्ट्रोक के अनुसार, ट्राइजेमिनल न्यूराल्जिया (TN) एक प्रकार का पुराना दर्द विकार है जिसमें चेहरे पर अचानक तेज़ दर्द होता है। यह ट्राइजेमिनल तंत्रिका, या पांचवीं कपाल तंत्रिका को प्रभावित करता है, जो सिर और चेहरे के कुछ हिस्सों को संवेदना और तंत्रिका संकेत प्रदान करती है।
 

