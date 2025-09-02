05 SEPFRIDAY2025 9:53:05 PM
Nari

सिद्धार्थ शुक्ला की याद में फिर निकले आंसू, आज ही दिन Bigg Boss विजेता ने छोड़ी थी दुनिया

  • Edited By vasudha,
  • Updated: 02 Sep, 2025 02:08 PM
सिद्धार्थ शुक्ला की याद में फिर निकले आंसू, आज ही दिन Bigg Boss विजेता ने छोड़ी थी दुनिया

नारी डेस्क:  आज का दिन उस अनमोल और चहेते सितारे सिद्धार्थ शुक्ला को याद करने का दिन है, जिन्होंने 2021 में हम सबको हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। सिद्धार्थ शुक्ला टीवी और फिल्म जगत के सबसे लोकप्रिय और पसंदीदा अभिनेता थे। आज ही के दिन उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया था, 4 साल बाद भी वह लोगों के दिलों में जिंदा है। आज भी यकीन नहीं होता कि ये चमकता हुआ सितारा अब इस दुनिया का हिस्स नहीं है। 
PunjabKesari

सिद्धार्थ शुक्ला ने बालिका वधू और बिग बॉस 13 जैसे शो से अपार लोकप्रियता हासिल की। उनकी सादगी, मुस्कान और दमदार अभिनय ने करोड़ों दिलों को छुआ था। वैसे तो सिद्धार्थ शुक्ला सालों से टीवी इंडस्ट्री में एक्टिव थे , लेकिन बिग बॉस ने तो उनकी पूरी जिंदगी ही बदल दी थी। बिग बॉस की ट्रॉफी अपने नाम करने के बाद उनकी फैन फॉलोइंग में जबरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिली थी। 

PunjabKesari
बिग बॉस के घर में आने के बाद सिद्धार्थ को लोगों से बेहद ही प्यार मिला।  हालांकि  बिग बॉस के विजेता बनने के कुछ देर बाद ही उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया था। जिस सिद्धार्थ की दमदार पर्सनैलिटी की दुनिया कायल थे, उसका यूं चले जाना किसी सदमे से कम नहीं था।  बिग बॉस के घर में उनके सुख- दुख की साथी रही अभिनेत्री शहनाज गिल के साथ भी उनका कनेक्शन खूब छाया रहा। 

PunjabKesari
सिद्धार्थ शुक्ला ने शो के अंदर नो सिर्फ दोस्ती निभाई बल्कि हर टास्क को शिद्दत से पूरा भी किया। तभी तो Bigg Boss 13 में बोले गए उनके डायलॉग आज भी लोगो के दिलो-दिमाग में छाए हुए हैं। सिद्धार्थ ने अपनी एक लड़ाई में कहा था- "1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 भाड़ में जाओ तुम सब।  मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तुम लोगों से रिश्ते बनाने नहीं आया हूं, समझ में आया। मेरे को चाटने की जरूरत नहीं है"।   आज उनकी याद में एक बार फिर  #SidharthShukla ट्रेंड कर रहा है।
 

Related News

Nari Special

चमकदार त्वचा के लिए रात का जादुई Drink!

चमकदार त्वचा के लिए रात का जादुई Drink!
X

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news!

We respect your privacy information is safe and will never be shared.

X

Browser Notification

हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं।

लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें ।

  • यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings
  • यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions
  • "https://nari.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें।
  • अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें |
  • पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें।
Got it