सिद्धार्थ शुक्ला की याद में फिर निकले आंसू, आज ही दिन Bigg Boss विजेता ने छोड़ी थी दुनिया

नारी डेस्क: आज का दिन उस अनमोल और चहेते सितारे सिद्धार्थ शुक्ला को याद करने का दिन है, जिन्होंने 2021 में हम सबको हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। सिद्धार्थ शुक्ला टीवी और फिल्म जगत के सबसे लोकप्रिय और पसंदीदा अभिनेता थे। आज ही के दिन उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया था, 4 साल बाद भी वह लोगों के दिलों में जिंदा है। आज भी यकीन नहीं होता कि ये चमकता हुआ सितारा अब इस दुनिया का हिस्स नहीं है।



सिद्धार्थ शुक्ला ने बालिका वधू और बिग बॉस 13 जैसे शो से अपार लोकप्रियता हासिल की। उनकी सादगी, मुस्कान और दमदार अभिनय ने करोड़ों दिलों को छुआ था। वैसे तो सिद्धार्थ शुक्ला सालों से टीवी इंडस्ट्री में एक्टिव थे , लेकिन बिग बॉस ने तो उनकी पूरी जिंदगी ही बदल दी थी। बिग बॉस की ट्रॉफी अपने नाम करने के बाद उनकी फैन फॉलोइंग में जबरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिली थी।



बिग बॉस के घर में आने के बाद सिद्धार्थ को लोगों से बेहद ही प्यार मिला। हालांकि बिग बॉस के विजेता बनने के कुछ देर बाद ही उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया था। जिस सिद्धार्थ की दमदार पर्सनैलिटी की दुनिया कायल थे, उसका यूं चले जाना किसी सदमे से कम नहीं था। बिग बॉस के घर में उनके सुख- दुख की साथी रही अभिनेत्री शहनाज गिल के साथ भी उनका कनेक्शन खूब छाया रहा।



सिद्धार्थ शुक्ला ने शो के अंदर नो सिर्फ दोस्ती निभाई बल्कि हर टास्क को शिद्दत से पूरा भी किया। तभी तो Bigg Boss 13 में बोले गए उनके डायलॉग आज भी लोगो के दिलो-दिमाग में छाए हुए हैं। सिद्धार्थ ने अपनी एक लड़ाई में कहा था- "1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 भाड़ में जाओ तुम सब। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तुम लोगों से रिश्ते बनाने नहीं आया हूं, समझ में आया। मेरे को चाटने की जरूरत नहीं है"। आज उनकी याद में एक बार फिर #SidharthShukla ट्रेंड कर रहा है।

