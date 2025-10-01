01 OCTWEDNESDAY2025 9:25:15 PM
"मैं नहीं चाहती थी कि वह..." रानी मुखर्जी ने बताया क्यों अपनी बेटी को मीडिया से रखती है दूर

नारी डेस्क: स्टार किड्स के लिए लाइमलाइट से दूर रहना हमेशा एक चुनौती होती है, क्योंकि वे अक्सर ध्यान आकर्षित करते हैं और मीडिया या जनता की नज़रों का भी सामना करते हैं। हालांकि, बॉलीवुड अदाकारा रानी मुखर्जी एक मां होने के नाते, अपनी बेटी आदिरा का पूरा ध्यान रखती हैं और उसे मीडिया की नज़रों से दूर रखना पसंद करती हैं।  हाल ही में रानी ने ने अदीरा की ज़िंदगी को निजी और सामान्य बनाए रखने के पीछे के अपने सिद्धांत को साझा किया, ताकि वह एक सेलिब्रिटी किड होने के दबाव से दूर रहे।
'ब्लैक' अभिनेत्री ने ने अपनी एक इंटरव्यू में कहा कि वह और उनके पति, फ़िल्म निर्माता आदित्य चोपड़ा, दोनों ही अपनी ज़िंदगी को निजी रखने में विश्वास रखते हैं। उन्होंने कहा- "हम दोनों का यही सिद्धांत है "हमारी बेटी के लिए भी यही सिद्धांत था। हम नहीं चाहते थे कि वह कभी ऐसी स्थिति में आए जहां वह ज़रूरत से ज़्यादा उजागर हो, और उसे लगे कि उसके साथ कुछ ख़ास हो रहा है... उसे एक बहुत ही सामान्य जीवन जीना चाहिए, आप जानते हैं। 

मुखर्जी ने ज़ोर देकर कहा कि आदिरा  को अपनी योग्यता से पहचान मिलनी चाहिए। वह जो भी कमाती है, उसकी पहचान उसे अपनी योग्यता से ही मिलेगी। उसे यह पहचान इसलिए नहीं मिलती कि उसके माता-पिता मशहूर हैं। इसलिए उसे यह पहचान खुद ही हासिल करनी चाहिए।" आदिरा हाल ही में उम्र की पाबंदी के कारण अपनी मां के साथ 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में शामिल नहीं हो पाई थीं; रानी ने आदिरा के आद्याक्षर वाला एक हार पहना था ताकि वह उन्हें अपने पास रख सकें। अभिनेत्री का मानना ​​है कि आदिरा का एक मज़बूत नज़रिया है और जैसे-जैसे वह बड़ी होती जाएगी, वह अपना रास्ता खुद तय करेगी। 

मुखर्जी ने अपनी बेटी के व्यक्तित्व पर विश्वास के साथ कहा- "मुझे यकीन है कि जब वह एक खास उम्र की हो जाएगी, तो वह अपने पिता के साथ अच्छी बातचीत करेगी और वह अपने लिए चीज़ें सुलझा लेगी, जैसे कि वह अपनी ज़िंदगी को जैसा और जैसा चाहे वैसा बनाना चाहती है।" रानी मुखर्जी को हाल ही में 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में फिल्म 'मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे' में उनके अभिनय के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 'मिसेज़ चटर्जी वर्सेस नॉर्वे' में रानी की भूमिका सागरिका चक्रवर्ती के वास्तविक जीवन के मामले पर आधारित है, जिनके बच्चों को 2011 में नॉर्वे सरकार ने ले लिया था।

