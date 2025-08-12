19 AUGTUESDAY2025 12:01:24 PM
Nari

No Botox No Cream: 40 के बाद भी नहीं दिखेगी झुर्रियां, बस चेहरे पर ये पानी लगाएं

  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 12 Aug, 2025 04:44 PM
No Botox No Cream: 40 के बाद भी नहीं दिखेगी झुर्रियां, बस चेहरे पर ये पानी लगाएं

नारी डेस्क : भारतीय घरों में लंच से लेकर डिनर तक में चावल का इस्तेमाल खूब किया जाता है। चावल के बिना तो मील अधूरा सा लगता है। इतना ही नहीं चावल से कई तरह की डिशेज भी बनाई जाती हैं। आपको बता दें कि चावल एक ऐसा अनाज है जिसे सिर्फ खाने के लिए ही नहीं बल्कि सुंदरता को बढ़ाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। अपनी स्किन को हेल्दी और ग्लोइंग रखना चाहते हैं तो आप चावल के पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप चावल के पानी को बनाकर लगभग 4 घंटे के लिए फ्रिज में रख दें और फिर रोजाना इसे अपने चेहरे पर हल्के हाथों से मलें, तो इससे त्वचा को कई फायदे हो सकते हैं।

PunjabKesari

उपयोग करने का तरीका

चावल के पानी के बर्फ के टुकड़े को त्वचा को साफ करने के लिए हल्के गोलाकार गति में तब तक लगाएं जब तक वह पिघल न जाए। धोने या मॉइस्चराइज़र लगाने से पहले त्वचा को अवशेष सोखने दें। इसका ठंडा तापमान रक्त वाहिकाओं को सिकोड़ने और त्वचा के रोमछिद्रों को कसने में मदद करता है, जिससे समय के साथ ये रोम छिद्र कम दिखाई देने लगते हैं। बर्फ रक्त संचार को भी उत्तेजित करती है, जिससे प्राकृतिक चमक आती है।

कैसे तैयार करें चावल के पानी की बर्फ

½ कप चावल लें और अच्छे से धो लें ताकि धूल-मिट्टी निकल जाए। इन्हें 1 कप पानी में 30 मिनट भिगोकर रखें। पानी को छानकर एक साफ आइस ट्रे में डाल दें। 4–5 घंटे के लिए फ्रिज में रख दें। जम जाने पर ये चावल के पानी के आइस क्यूब्स तैयार हो जाएंगे।

 ग्लोइंग स्किन

चावल का पानी आपकी त्वचा को प्राकृतिक तरीके से चमकदार बनाता है। इसमें विटामिन B, C और E होते हैं, जो आपकी स्किन की गहराई तक पहुंचकर नई कोशिकाओं को पोषण देते हैं। इससे आपकी त्वचा की रिपेयरिंग होती है और पुराने डैमेज ठीक होते हैं। रोजाना इस्तेमाल से आपकी स्किन टोन निखरती है और चेहरे पर एक नैचुरल ग्लो आता है, जिससे आप खुद को और भी फ्रेश और जवान महसूस करेंगे। यह एकदम हल्का और कोमल तरीका है बिना केमिकल्स के अपनी स्किन की देखभाल करने का।

पिंपल्स

पिंपल्स की समस्या अक्सर स्किन की सूजन और बैक्टीरिया की वजह से होती है। चावल के पानी में मौजूद एंटीऑक्सिडेंट्स और सूजन-रोधी गुण आपकी त्वचा को शांति देते हैं। जब आप इसे अपने चेहरे पर लगाते हैं तो यह पिंपल्स और लालिमा को कम करता है। साथ ही यह बैक्टीरिया को खत्म करने में मदद करता है, जिससे आपकी त्वचा साफ-सुथरी और स्वस्थ बनी रहती है। खास बात यह है कि यह पूरी तरह से प्राकृतिक होता है, इसलिए संवेदनशील त्वचा पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है।

टोनर

अगर आपकी त्वचा पर काले धब्बे, पिग्मेंटेशन या टैनिंग की समस्या है तो चावल का पानी आपके लिए एक बेहतरीन नैचुरल टोनर साबित हो सकता है। यह त्वचा की रंगत को धीरे-धीरे समान करता है और स्किन टोन को हल्का बनाता है। इसे रोजाना चेहरे पर लगाने से आपकी स्किन की बनावट स्मूथ होती है और त्वचा ब्राइट नजर आती है। यह आपकी स्किन को नमी और पोषण भी देता है, जिससे चेहरे की रंगत में एक दम फ्रेशनेस बनी रहती है।

PunjabKesari

हाइड्रेट

चावल का पानी आपकी त्वचा को अंदर तक मॉइस्चराइज करता है। खासकर सर्दियों में या जब त्वचा रूखी हो जाए, तब यह बहुत काम आता है। इसके हाइड्रेटिंग तत्व त्वचा की नमी को लॉक करते हैं जिससे स्किन नरम, मुलायम और खिली हुई दिखती है। बार-बार चेहरे पर लगाने से रूखापन कम होता है और स्किन स्वस्थ महसूस होती है। ये प्राकृतिक नमी आपकी त्वचा को पूरे दिन ताजगी का अहसास देती है।

झुर्रियां

जैसे-जैसे उम्र बढ़ती है, त्वचा पर झुर्रियां और फाइन लाइन्स आना स्वाभाविक है। लेकिन चावल के पानी में मौजूद शक्तिशाली एंटीऑक्सिडेंट्स आपकी त्वचा को फ्री-रैडिकल्स से बचाते हैं, जो उम्र बढ़ने का सबसे बड़ा कारण होते हैं। यह आपकी त्वचा की इलास्टिसिटी यानी कसावट को बनाए रखता है, जिससे आपकी स्किन ज्यादा टाइट और जवान लगती है। नियमित उपयोग से आपकी त्वचा पर उम्र के निशान कम नजर आते हैं और चेहरे पर एक फ्रेश लुक आता है।

सनस्क्रीन

चावल के पानी में कुछ प्राकृतिक तत्व होते हैं जो आपकी त्वचा को सूरज की हानिकारक UV किरणों से बचाने में मदद करते हैं। यह त्वचा पर एक हल्की प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है जो टैनिंग, सन डैमेज और समय से पहले बूढ़ा दिखने के लक्षणों को कम करता है। आप इसे दिन में चेहरे पर इस्तेमाल कर सकते हैं, खासकर जब आप बाहर जा रहे हों। यह एक प्राकृतिक तरीका है अपनी त्वचा को बिना केमिकल सनस्क्रीन के सुरक्षा देने का, जिससे स्किन हेल्दी और खिली बनी रहती है।

 

चावल के पानी को नियमित और सही तरीके से इस्तेमाल करने पर यह नैचुरल टोनर, मॉइस्चराइज़र और प्रोटेक्टर की तरह काम करता है, जिससे त्वचा बेदाग और हेल्दी बनी रहती है।
 

Related News

Nari Special

Denim Collection

Denim Collection
X

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news!

We respect your privacy information is safe and will never be shared.

X

Browser Notification

हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं।

लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें ।

  • यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings
  • यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions
  • "https://nari.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें।
  • अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें |
  • पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें।
Got it