"सबसे प्यारा दोस्त चला गया..."राजवीर जवंदा की याद में पंजाबी सुपरस्टार एमी विर्क ने लिखा बेहद भावुक नोट

नारी डेस्क: पंजाबी सुपरस्टार एमी विर्क ने गायक हर्फ चीमा के साथ मिलकर अपने करीबी दोस्त राजवीर जवंदा को विदाई देते हुए एक भावुक नोट लिखा है, जिसमें उन्होंने अपने दिल के गहरे शब्दों में अपना दुख व्यक्त किया है। एक साझा पोस्ट में, दोनों पंजाबी सितारों ने जवंदा के लिए प्रार्थना सभा की कई तस्वीरें साझा कीं, जिनका 8 अक्टूबर को 35 वर्ष की आयु में निधन हो गया था।



पोस्ट का शीर्षक पंजाबी में था- "अलविदा, मेरे दोस्त... एक अनोखा अंदाज - 6 फुट लंबा शरीर, हाथों में घुंघरू, पैरों में जूती। वह अपने साथ अनगिनत दुआएं और ढेर सारा प्यार लेकर गए। लोगों का गौरव चला गया, हमारा सबसे प्यारा दोस्त हमें छोड़कर चला गया।" अपनी भावपूर्ण आवाज के लिए मशहूर, जवंदा का हिमाचल प्रदेश में एक बड़ी सड़क दुर्घटना के बाद पिछले 11 दिनों से यहां के एक निजी अस्पताल में जीवन और मौत के बीच संघर्ष करने के बाद निधन हो गया। उनके परिवार में पत्नी और दो बच्चे हैं।



27 सितंबर को सोलन जिले के बद्दी के पास शिमला जाते समय जवंदा घायल हो गए थे, जिससे उनके सिर और रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोटें आई थीं। भर्ती होने के बाद से ही वह जीवन रक्षक प्रणाली पर थे। डॉक्टरों के अनुसार, जवंदा की तंत्रिका संबंधी स्थिति गंभीर बनी हुई थी, मस्तिष्क की गतिविधि न्यूनतम थी और गहन चिकित्सा देखभाल के बावजूद कोई उल्लेखनीय सुधार नहीं हुआ। दुर्घटना के तुरंत बाद उनकी हालत "बेहद गंभीर" बताई गई थी। निजी अस्पताल में स्थानांतरित होने से पहले, जवंदा को सोलन के एक अस्पताल ले जाया गया, जहाँ उन्हें दिल का दौरा पड़ा। उन्हें "बेहद गंभीर" हालत में मोहाली के निजी अस्पताल लाया गया था।



जवंदा के हिट गाने 'सरनेम', 'कमला', 'मेरा दिल' और 'सरदारी' थे। उन्होंने 'जिंद जान', 'मिंडो तसीलदारनी' और 'काका जी' जैसी फिल्मों में भूमिकाओं के साथ पंजाबी सिनेमा में भी अपनी पहचान बनाई। एम्मी के आगामी काम की बात करें तो, वह अगली बार "गॉडडे गॉडडे चा 2" में दिखाई देंगे, जो दिवाली पर रिलीज़ के लिए पूरी तरह तैयार है। विजय कुमार अरोड़ा द्वारा निर्देशित, यह फिल्म एक जीवंत पंजाबी गांव की कहानी है, जहां महिलाएं पारंपरिक विवाह अनुष्ठानों की जिम्मेदारी संभालती हैं, जिससे एक हल्की-फुल्की बुद्धि-युद्ध शुरू हो जाता है क्योंकि दोनों पक्ष एक-दूसरे को चतुराई और विस्तृत योजनाओं के साथ मात देने की कोशिश करते हैं। फिल्म में गुरप्रीत भंगू और गीताज बिंद्राखिया भी हैं।