सिर्फ खाने में ही नहीं खूबसूरती बढ़ाने में भी काम आएगा कद्दू, ऐसे करें इस्तेमाल

  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 28 Oct, 2025 02:03 PM
नारी डेस्क:  कद्दू की सब्जी ऐसी है, जिसका नाम सुनते ही सारे मुंह बनाने लगते हैं। इसका स्वाद किसी को पसंद नहीं आता है। वहीं इसकी सब्जी बनाते हुए लोग बीज फेंक देते हैं। शायद वो इस बात से अनजान हैं कि कद्दू के बीज के कई सारे ब्यूटी बेनेफिट्स भी होते हैं। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। आइए आपको बताते हैं कि कद्दू के बीज को ब्यूटी ट्रीटमेंट में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं।

कद्दू फेस मास्क

कद्दू की प्यूरी में शहद और दूध की कुछ बूंदें मिलाकर एक फेस मास्क बना सकते हैं। स्किन रीजूविनेट करने में मदद करेगी। कद्दू एंजाइम और अल्फा हाइड्रॉक्सी एसिड (एएचए) से भरपूर होता है, जो स्किन को एक्सफोलिएट करता है, इससे त्वचा में निखार आता है। ये मास्क लगाने से पहले चेहरे को साफ कर लें और फिर इसे 15-20 मिनट बाद गुनगुने पानी से धो लें।

कद्दू बॉडी स्क्रब

कद्दू को बॉडी स्क्रब के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। कद्दू की प्यूरी में ब्राउन शुगर और जैतून के तेल को मिलाकर बॉडी स्क्रब के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। ब्राउन शुगर और कद्दू मिलकर अपने नेचुरल एंजाइम्स के साथ त्वचा को धीरे से एक्सफोलिएट करते हैं। जैतून का तेल को गहराई से मॉइश्चराइज करता है, जिससे स्किन सॉफ्ट और स्मूद हो जाती है।

कद्दू हेयर मास्क

ड्राई और डैमेज बालों से छुटकारा पाने के लिए महंगे ट्रीटमेंट लेने के बजाए कद्दू का हेयर मास्क लगाएं। गजब का फायदा मिलेगा और बाल जड़ से स्ट्रांग होंगे। इसके लिए बस कद्दू की प्यूरी को दही और 1 चम्मच नारियल तेल में मिला लें। कद्दू विटामिन ए और सी से भरपूर होता है, जो बालों के विकास में मददगार है। इससे बाल जल्दी बड़े होते हैं। वहीं दही में मौजूद प्रोटीन और नारियल तेल बालों की स्थिति को ठीक करता है। गीले बालों पर इस मास्क को लगाएं, 30 मिनट के लिए इसे लगा छोड़ दें। फिर शैंपू और कंडीशन करें।

