बुल्गारी इवेंट में Priyanka Chopra को किया गया Ignored? Viral Video पर अलग-अलग दावे

नारी डेस्क : हॉलीवुड और बॉलीवुड दोनों में अपनी पहचान बना चुकीं प्रियंका चोपड़ा एक बार फिर चर्चा में हैं। इस बार वजह बना है मिलान में आयोजित बुल्गारी इवेंट का एक वायरल वीडियो, जिसमें कुछ नेटिज़न्स दावा कर रहे हैं कि उन्हें अंतरराष्ट्रीय सितारों द्वारा नजरअंदाज किया गया।

बुल्गारी इवेंट में छाईं प्रियंका

Bvlgari के हाई-एंड “Eternally Reborn” इवेंट में प्रियंका चोपड़ा ने जेट-ब्लैक गाउन में शानदार एंट्री की। इस दौरान उनके साथ कई इंटरनेशनल सितारे भी मौजूद थे, जिनमें Dua Lipa, Anne Hathaway, Jake Gyllenhaal और Liu Yifei शामिल थे। प्रियंका ने सभी के साथ पोज भी दिए और उनका लुक सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ।

वायरल वीडियो से शुरू हुआ विवाद

इवेंट से सामने आए एक वीडियो में प्रियंका पपराज़ी के सामने पोज देती नजर आती हैं। इसी वीडियो को लेकर कुछ सोशल मीडिया यूजर्स ने दावा किया कि उन्हें खासतौर पर Dua Lipa द्वारा नजरअंदाज किया गया। एक यूजर ने लिखा कि प्रियंका को हॉलीवुड में अभी भी स्वीकार नहीं किया जा रहा, वहीं कुछ ने उनकी तुलना अन्य भारतीय अभिनेत्रियों से करते हुए आलोचना भी की।

फैंस ने किया सपोर्ट

जहां एक तरफ ट्रोलिंग देखने को मिली, वहीं दूसरी ओर कई फैंस प्रियंका के समर्थन में भी सामने आए। कुछ लोगों ने इसे “निगेटिव पीआर” बताया, वहीं कई यूजर्स ने कहा कि प्रियंका की सफलता से लोग जलते हैं। फैंस ने गर्व जताते हुए कहा कि वह इंटरनेशनल लेवल पर भारत का नाम रोशन कर रही हैं।

जल्द भारतीय सिनेमा में वापसी

वर्क फ्रंट की बात करें तो प्रियंका चोपड़ा जल्द ही भारतीय फिल्मों में वापसी करने जा रही हैं। वह मशहूर निर्देशक S. S. Rajamouli की आगामी फिल्म में नजर आएंगी, जिसमें उनके साथ Mahesh Babu और Prithviraj Sukumaran भी अहम भूमिका में होंगे। प्रियंका ने एक इंटरव्यू में बताया कि वह इस फिल्म में एक खास डांस सीक्वेंस करना चाहती थीं, क्योंकि उन्होंने लंबे समय से हिंदी फिल्मों में डांस नहीं किया है।