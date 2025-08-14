19 AUGTUESDAY2025 11:59:31 AM
आवारा कुत्तों ने नोचा भारत के इस खिलाड़ी का मुंह, रेबीज इंजेक्शन लगने के बाद भी हुई मौत

  • Updated: 14 Aug, 2025 11:48 AM
आवारा कुत्तों ने नोचा भारत के इस खिलाड़ी का मुंह, रेबीज इंजेक्शन लगने के बाद भी हुई मौत

नारी डेस्क:  भुवनेश्वर में एक पागल कुत्ते के हमले के कुछ दिनों बाद 33 वर्षीय राष्ट्रीय स्तर के पैरा-एथलीट और एक अन्य व्यक्ति की रेबीज़ से मौत हो गई। एथलीट जोगेंद्र छत्रिया और 48 वर्षीय किसान ऋषिकेश राणा  23 जुलाई को गंभीर रूप से घायल हो गए जब कुत्ते ने दिन भर अलग-अलग घटनाओं में स्कूली बच्चों सहित छह लोगों को घायल कर दिया।
 

प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि कुत्ते ने बिना किसी उकसावे के हमला किया। छत्रिया के चेहरे पर गंभीर चोटें आईं। घायलों में से चार ठीक हो गए, लेकिन छत्रिया और राणा की हालत बिगड़ती गई और गहन चिकित्सा उपचार के बावजूद उनकी मृत्यु हो गई। अधिकारियों ने बताया कि हालांकि दोनों पीड़ितों को काटने के बाद टीके लगाए गए थे, लेकिन छत्रिया के घावों की गंभीरता और स्थान के कारण संक्रमण तेज़ी से बढ़ा।भीमा भोई मेडिकल कॉलेज के अधीक्षक ने एक बयान में कहा- "सभी घायलों को भर्ती होने के बाद टीका लगाया गया।  
 

 जोगेंद्र छत्रिया को 23 जुलाई को पहली खुराक दी गई, उसके बाद अन्य खुराकें भी दी गईं। क्योंकि कुत्ते ने उनके चेहरे पर काटा था, इसलिए संक्रमण तेज़ी से फैल गया। अपनी मृत्यु से पहले, दोनों पीड़ितों में रेबीज़ के पूरे लक्षण दिखाई दिए।" छत्रिया राष्ट्रीय फ्लोरबॉल प्रतियोगिताओं में भारत का प्रतिनिधित्व करने और पैरा-एथलेटिक्स में अपनी उपलब्धियों के लिए जाने जाते थे। कुत्तों के हमलों की बढ़ती घटनाओं के बीच, स्वास्थ्य अधिकारियों ने स्थानीय लोगों से सतर्क रहने और मनुष्यों तथा पशुओं दोनों के लिए समय पर एंटी-रेबीज टीके लगवाने का आग्रह किया है।
 

