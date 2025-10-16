17 OCTFRIDAY2025 2:56:44 PM
  • Edited By vasudha,
  • Updated: 16 Oct, 2025 05:18 PM
फेमस एक्ट्रेस के निधन के बाद महाभारत के कर्ण के परिवार में आ गया था तूफान, झेलनी पड़ी थी कंगाली

नारी डेस्क: दिग्गज अभिनेता पंकज धीर के आकस्मिक निधन से पूरी फिल्म इंडस्ट्री और उनके लाखों प्रशंसक गहरे सदमे में हैं। कथित तौर पर कैंसर से जूझ रहे अभिनेता का 15 अक्टूबर, 2025 को मुंबई में निधन हो गया। महाभारत के कर्ण से लेकर अनगिनत यादगार फ़िल्मी भूमिकाओं तक, सिनेमा जगत सिनेमा में उनके योगदान को याद कर रहा है, लेकिन कम ही लोग जानते हैं कि उनके पिता ने अभिनेत्री गीता बाली से उनकी मृत्युशय्या पर किए एक वादे के कारण उनके परिवार को कितनी भावनात्मक और आर्थिक तंगी झेलनी पड़ी थी।

PunjabKesari
पंकज धीर के पिता, सी.एल. धीर, अपने समय के एक जाने-माने फ़िल्मकार थे। लेहरन रेट्रो के साथ अपने एक पुराने साक्षात्कार में, पंकज ने एक दिल दहला देने वाली कहानी साझा की जिसने उनके जीवन की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। उन्होंने बताया कि 1965 में गीता बाली के दुखद निधन के बाद उनके परिवार ने सब कुछ खो दिया, और वह भी इसलिए क्योंकि उनके पिता ने उनसे किया एक वादा तोड़ने से इनकार कर दिया था। उस समय, सी.एल. धीर, धर्मेंद्र और गीता बाली अभिनीत "रानो" नामक एक फ़िल्म का सह-निर्माण कर रहे थे। दोनों ने इस परियोजना में बराबर-बराबर निवेश किया था, और गीता बाली के बचे हुए दृश्यों को छोड़कर फ़िल्म लगभग पूरी हो चुकी थी।

PunjabKesari
पंकज ने याद करते हुए कहा- "लगभग 6-7 दिनों का काम बाकी था, इसलिए गीता बाली ने सुझाव दिया कि वह बाकी सब कुछ निपटा लें, और उनके बाकी दृश्य अंत में पूरे कर लें। पूरी फ़िल्म बनकर तैयार थी, बस गीता बाली के तीन दिन के दृश्य बाकी थे। इसे बदकिस्मती कह सकते हैं... गीता बाली पंजाब में चेचक से संक्रमित हो गईं। दुर्भाग्य से, वह अभिनेत्री कभी ठीक नहीं हो पाई। अपनी मृत्युशय्या पर, उन्होंने सी.एल. धीर से वादा लिया कि उनके निधन के बाद "रानो" कभी पूरी नहीं होगी और न ही रिलीज़ होगी। अपने वादे के मुताबिक, उन्होंने अपना वादा निभाया, तब भी जब दिलीप कुमार और मीना कुमारी जैसे फिल्म जगत के दिग्गजों ने उन्हें इसके विपरीत समझाने की कोशिश की"।

PunjabKesari

पंकज ने कहा- "दिलीप साहब ने सुझाव दिया था कि वे पर्दे पर आकर दर्शकों से विनती करें कि वे इस त्रासदी के बाद गीता बाली के किरदार में मीना कुमारी को स्वीकार कर लें। लेकिन मेरे पिता इस बात पर अड़े रहे कि गीता के साथ यह फिल्म चली जाए। इसलिए जो भी पैसा लगा था, वह सब डूब गया। इसके बाद मेरे पिता एकदम से खामोश हो गए। इसके बाद, हमारे परिवार को एक कठिन दौर से गुजरना पड़ा।"आर्थिक तंगी इतनी गंभीर थी कि पंकज ने, किशोरावस्था में ही अपने परिवार का भरण-पोषण करने के लिए जल्दी ही काम शुरू करने का फैसला कर लिया। इस क्षति ने उनके जीवन को गहराई से प्रभावित किया, लेकिन इसने पंकज के लचीलेपन और अपने काम के प्रति समर्पण को भी आकार दिया। 
 

