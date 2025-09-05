मां श्वेता की तरह स्टाइल में भी आगे निकलीं पलक, GQ अवॉर्ड इवेंट में ग्लैमरस लुक से चुराया सबका ध्यान

नारी डेस्क: टीवी की सुपरस्टार श्वेता तिवारी सिर्फ अपनी एक्टिंग से ही नहीं, बल्कि अपनी ख़ूबसूरती और स्टाइल से भी हमेशा चर्चा में रहती हैं। अब उनकी बेटी पलक तिवारी भी उसी राह पर चलती नजर आ रही हैं। पलक ने बॉलीवुड में कदम रखते ही फैशन और ग्लैमर की दुनिया में भी अपनी अलग पहचान बना ली है।

इवेंट में छाईं पलक तिवारी, स्टाइल ने खींचा ध्यान

हाल ही में पलक तिवारी GQ India’s Best Dressed Awards 2025 इवेंट में पहुंचीं, जहां उन्होंने अपने जबरदस्त स्टाइल से सबका ध्यान खींच लिया। पलक ने इस खास मौके के लिए एक बोल्ड और ग्लैमरस आउटफिट चुना, जिसमें वो किसी प्रिंसेस से कम नहीं लग रही थीं।

उन्होंने एक शॉर्ट ड्रेस के ऊपर से साइड कट गाउन पहना हुआ था, जो ट्रेंडी होने के साथ-साथ बेहद एलिगेंट भी लग रहा था। उनका ये लुक सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है और लोग उनकी तुलना सीधी-सीधी उनकी मां श्वेता तिवारी से कर रहे हैं।

मां-बेटी दोनों का स्टाइल जबरदस्त

जहां एक ओर श्वेता तिवारी उम्र के साथ और भी खूबसूरत और ग्रेसफुल होती जा रही हैं, वहीं 24 साल की पलक भी स्टाइल और कॉन्फिडेंस के मामले में किसी से पीछे नहीं हैं। इवेंट में उनका आत्मविश्वास और अंदाज़ देख लोगों ने खूब तारीफें कीं। फैंस का कहना है कि पलक में अपनी मां की झलक साफ दिखाई देती है, लेकिन वह अपने आप में भी एक फैशन आइकन बनने की काबिलियत रखती हैं।

ग्लैमर के साथ ग्रेस का परफेक्ट कॉम्बो

पलक का यह नया अवतार एक बार फिर साबित करता है कि वो सिर्फ एक स्टार किड नहीं, बल्कि खुद अपने टैलेंट और स्टाइल से लाइमलाइट चुराने का दम रखती हैं। उनका यह लुक ग्लैमर और ग्रेस का परफेक्ट कॉम्बिनेशन था, जिसने यह दिखा दिया कि वो अब बॉलीवुड और फैशन इंडस्ट्री की अगली बड़ी स्टार बनने के रास्ते पर हैं।

