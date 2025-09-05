05 SEPFRIDAY2025 9:50:20 PM
Nari

मां श्वेता की तरह स्टाइल में भी आगे निकलीं पलक, GQ अवॉर्ड इवेंट में ग्लैमरस लुक से चुराया सबका ध्यान

  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 05 Sep, 2025 01:42 PM
मां श्वेता की तरह स्टाइल में भी आगे निकलीं पलक, GQ अवॉर्ड इवेंट में ग्लैमरस लुक से चुराया सबका ध्यान

 नारी डेस्क: टीवी की सुपरस्टार श्वेता तिवारी सिर्फ अपनी एक्टिंग से ही नहीं, बल्कि अपनी ख़ूबसूरती और स्टाइल से भी हमेशा चर्चा में रहती हैं। अब उनकी बेटी पलक तिवारी भी उसी राह पर चलती नजर आ रही हैं। पलक ने बॉलीवुड में कदम रखते ही फैशन और ग्लैमर की दुनिया में भी अपनी अलग पहचान बना ली है।

PunjabKesari

इवेंट में छाईं पलक तिवारी, स्टाइल ने खींचा ध्यान

हाल ही में पलक तिवारी GQ India’s Best Dressed Awards 2025 इवेंट में पहुंचीं, जहां उन्होंने अपने जबरदस्त स्टाइल से सबका ध्यान खींच लिया। पलक ने इस खास मौके के लिए एक बोल्ड और ग्लैमरस आउटफिट चुना, जिसमें वो किसी प्रिंसेस से कम नहीं लग रही थीं।

PunjabKesari

उन्होंने एक शॉर्ट ड्रेस के ऊपर से साइड कट गाउन पहना हुआ था, जो ट्रेंडी होने के साथ-साथ बेहद एलिगेंट भी लग रहा था। उनका ये लुक सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है और लोग उनकी तुलना सीधी-सीधी उनकी मां श्वेता तिवारी से कर रहे हैं।

मां-बेटी दोनों का स्टाइल जबरदस्त

जहां एक ओर श्वेता तिवारी उम्र के साथ और भी खूबसूरत और ग्रेसफुल होती जा रही हैं, वहीं 24 साल की पलक भी स्टाइल और कॉन्फिडेंस के मामले में किसी से पीछे नहीं हैं। इवेंट में उनका आत्मविश्वास और अंदाज़ देख लोगों ने खूब तारीफें कीं। फैंस का कहना है कि पलक में अपनी मां की झलक साफ दिखाई देती है, लेकिन वह अपने आप में भी एक फैशन आइकन बनने की काबिलियत रखती हैं।

PunjabKesari

ग्लैमर के साथ ग्रेस का परफेक्ट कॉम्बो

पलक का यह नया अवतार एक बार फिर साबित करता है कि वो सिर्फ एक स्टार किड नहीं, बल्कि खुद अपने टैलेंट और स्टाइल से लाइमलाइट चुराने का दम रखती हैं। उनका यह लुक ग्लैमर और ग्रेस का परफेक्ट कॉम्बिनेशन था, जिसने यह दिखा दिया कि वो अब बॉलीवुड और फैशन इंडस्ट्री की अगली बड़ी स्टार बनने के रास्ते पर हैं।
  

 

 

Related News

Nari Special

चमकदार त्वचा के लिए रात का जादुई Drink!

चमकदार त्वचा के लिए रात का जादुई Drink!
X

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news!

We respect your privacy information is safe and will never be shared.

X

Browser Notification

हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं।

लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें ।

  • यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings
  • यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions
  • "https://nari.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें।
  • अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें |
  • पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें।
Got it