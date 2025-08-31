Paan Modak

01 SEPMONDAY2025 7:50:55 AM
नारी डेस्क : यह रेसिपी खासतौर पर त्यौहारों और भोग के लिए परफेक्ट है। पान और गुलकंद का स्वाद जब नारियल और ड्राई फ्रूट्स के साथ मिलकर मोदक का रूप लेता है, तो इसका स्वाद और भी लाजवाब हो जाता है। यह न सिर्फ स्वादिष्ट है बल्कि ताजगी और मिठास से भरपूर भी है। पान गुलकंद मोदक खाने वालों को पान का मजा और मिठाई की मिठास दोनों साथ में देता है।

Servings - 6

सामग्री

पान (Betel leaves) – 10 ग्राम

कंडेंस्ड मिल्क – 60 ग्राम

ऑर्गेनिक फूड कलर – 1/2 छोटा चम्मच

दूध – 60 मिलीलीटर

सूखा नारियल (Desiccated coconut) – 130 ग्राम

दूध – 80 मिलीलीटर

घी – 1 बड़ा चम्मच

गुलकंद – 90 ग्राम

टूटी फ्रूटी – 50 ग्राम

काजू – 1 बड़ा चम्मच

सौंफ – 1 छोटा चम्मच

सूखा नारियल – 1 बड़ा चम्मच

चांदी का वर्क – सजावट के लिए

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

बनाने की विधि

1. एक ब्लेंडर में 10 ग्राम पान, 60 ग्राम कंडेंस्ड मिल्क, 1/2 छोटा चम्मच ऑर्गेनिक फूड कलर और 60 मिलीलीटर दूध डालकर अच्छी तरह ब्लेंड करें।

2. एक पैन में 130 ग्राम सूखा नारियल डालकर 4–5 मिनट तक भूनें। अब इसमें तैयार ब्लेंड किया हुआ मिश्रण डालकर 2–3 मिनट और पकाएं।

3. अब इसमें 80 मिलीलीटर दूध डालें, अच्छी तरह चलाएं और मध्यम आंच पर 5–8 मिनट तक पकाएं।

4. इसमें 1 बड़ा चम्मच घी डालें और 1–2 मिनट और पकाकर गैस बंद कर दें। फिर 5 मिनट ठंडा होने दें।

5. एक बाउल में 90 ग्राम गुलकंद, 50 ग्राम टूटी फ्रूटी, 1 बड़ा चम्मच काजू, 1 छोटा चम्मच सौंफ और 1 बड़ा चम्मच सूखा नारियल डालकर अच्छे से मिला लें।

6. अब तैयार नारियल वाले मिश्रण का एक भाग लें और उसे मोदक के सांचे में भरें। बीच में हल्की जगह बनाकर उसमें गुलकंद वाला मिश्रण भरें और ऊपर से नारियल का मिश्रण डालकर अच्छे से दबाएं।

7. मोदक को सांचे से निकालें और ऊपर से चांदी का वर्क लगाकर सजाएं।

8. स्वादिष्ट पान गुलकंद मोदक परोसें।

