प्याज खाकर गंभीर बीमार हुई महिला, ना करें ये काला प्याज खाने की गलती

  • Updated: 01 Sep, 2025 04:13 PM
नारी डेस्क: प्याज हमारे रसोईघर का एक अहम हिस्सा है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि प्याज पर काले दाग लगना सिर्फ दिखने में ही खराब नहीं होता, बल्कि यह स्वास्थ्य के लिए भी खतरनाक हो सकता है? उत्तर प्रदेश के एक गांव में एक महिला के साथ ऐसा ही हादसा हुआ जिसकी वजह प्याज बना। अब आप सोच रहे होंगे कि प्याज खाने से कोई इतना कैसे बीमार पड़ गया। दरअसल, जिस प्याज का सेवन महिला ने किया वह फंगस लगा काला प्याज था। 

प्याज पर काले दाग क्यों होते हैं?

प्याज पर जब काले दाग यानी फंगस लग जाते हैं तो इसका मतलब होता है कि उस प्याज में फफूंदी विकसित हो गई है। यह फंगस न सिर्फ प्याज की गुणवत्ता को खराब करता है बल्कि यह जहरीला भी हो सकता हैं। ऐसे प्याज का सेवन करने से पेट में गड़बड़ी, उल्टी, दस्त और गंभीर स्वास्थय संबंधी समस्याएं भी हो सकती हैं।

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

यूपी की महिला को पेट दर्द की शिकायत

उत्तर प्रदेश के एक गांव में रहने वाली एक महिला ने काले दाग लगे प्याज का इस्तेमाल खाना बनाने में किया। शुरू-शुरू में उन्हें कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन कुछ दिनों बाद उनकी तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। तेज बुखार, उल्टी और पेट में दर्द की शिकायत के बाद उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा। डॉक्टरों ने जांच में पाया कि महिला की बीमारी का कारण फंगल इंफेक्शन था, जो खराब प्याज खाने से हुआ था।

ये गलती न करें

काले दाग लगे प्याज को कभी भी इस्तेमाल न करें। ऐसे प्याज जो सड़े-गले या फफूंदी लगे हों, उन्हें तुरंत फेंक दें। प्याज खरीदते वक्त ध्यान रखें कि वह ताजा और साफ-सुथरा हो। प्याज को ठंडी और सूखी जगह पर रखें ताकि फंगस न लगे।

कैसे रखें प्याज ताजा?

प्याज को ऐसे स्थान पर रखें जहां नमी कम हो। ज्यादा नमी होने पर प्याज पर फंगस लगने का खतरा बढ़ जाता है। घर पर प्याज को जालीदार बैग में रखकर हवा आने दें। इससे प्याज लंबे समय तक खराब नहीं होता। प्याज की गुणवत्ता और सफाई पर ध्यान देना बेहद जरूरी है। काले दाग लगे प्याज को खाना बनाने में इस्तेमाल करने से आपकी और आपके परिवार की सेहत खतरे में पड़ सकती है। यूपी की महिला की यह कहानी हम सभी के लिए एक चेतावनी है कि हमें हर चीज साफ और ताजी ही इस्तेमाल करनी चाहिए।  

