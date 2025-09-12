ऑफिस में सिर्फ 10 मिनट डेस्क योगा करें, आएगी Energy और गायब होगा Stress

नारी डेस्क : आज के समय में ज्यादातर लोग 8–9 घंटे तक ऑफिस में कुर्सी पर बैठकर काम करते हैं। लगातार लंबे समय तक बैठने से गर्दन, कंधे और पीठ में दर्द की समस्या बढ़ने लगती है। साथ ही थकान, आलस और ध्यान की कमी भी महसूस होती है। अगर आप भी दिनभर सुस्ती, सिरदर्द या शरीर में भारीपन महसूस करते हैं, तो सिर्फ 10 मिनट का डेस्क योगा सेशन आपकी मदद कर सकता है। यह योगा आप अपनी कुर्सी पर बैठे-बैठे कर सकते हैं और दिनभर खुद को एनर्जेटिक और फ्रेश महसूस कर सकते हैं। आइए जानते हैं ये आसान से आसन और स्ट्रेचेज।

गर्दन घुमाना (Neck Rotation)

एक बहुत ही आसान और असरदार डेस्क योगा है। इसे करने के लिए कुर्सी पर सीधे बैठें और धीरे-धीरे अपनी गर्दन को गोल घुमाएं। पहले दाईं ओर 4-5 बार और फिर बाईं ओर 4-5 बार घुमाएं। इस आसान से मूवमेंट से गर्दन की जकड़न कम होती है, मांसपेशियों का तनाव दूर होता है और ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है। यह खासतौर पर उन लोगों के लिए फायदेमंद है जो लंबे समय तक कंप्यूटर स्क्रीन पर काम करते हैं।

फायदा: गर्दन का तनाव और जकड़न दूर होती है, ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है।

कंधे उचकाना (Shoulder Shrugs)

एक बेहतरीन आसन है जो तुरंत कंधों और ऊपरी पीठ के तनाव को कम करता है। इसे करने के लिए बस कुर्सी पर सीधे बैठें और अपने कंधों को कानों की ओर ऊपर उठाएं। इस पोजीशन में 5 सेकंड तक रुकें और फिर धीरे-धीरे कंधों को ढीला छोड़ दें। इस प्रक्रिया को 4-5 बार दोहराएं। यह आसन खासकर लंबे समय तक बैठे रहने या लगातार टाइपिंग करने से हुए कंधों के दर्द और जकड़न को दूर करने में मदद करता है।

फायदा: कंधों और ऊपरी पीठ का दर्द व तनाव कम होता है।

बैठे-बैठे स्पाइनल ट्विस्ट (Seated Spinal Twist)

रीढ़ की हड्डी को लचीला और मजबूत बनाने का आसान तरीका है। इसे करने के लिए कुर्सी पर सीधा बैठें, फिर अपना दायां हाथ कुर्सी के पीछे रखें और धीरे-धीरे कमर को दाईं ओर मोड़ें। इस पोजीशन में कुछ सेकंड रुकें और फिर धीरे-से सामान्य स्थिति में आकर बाईं ओर यही प्रक्रिया दोहराएं। यह आसन पीठ की जकड़न कम करता है, रीढ़ की हड्डी को स्ट्रेच करता है और लंबे समय तक बैठे रहने से हुई थकान को दूर करता है।

फायदा: कंधों और ऊपरी पीठ का दर्द व तनाव कम होता है।

आगे झुकना (Seated Forward Bend)

शरीर और मन दोनों को रिलैक्स करने वाला आसन है। इसे करने के लिए कुर्सी पर आराम से बैठें और धीरे-धीरे पूरे शरीर को आगे की ओर झुका दें। अपने हाथों को ढीला छोड़ दें ताकि वे नीचे लटकें। इस स्थिति में कुछ सेकंड रुकें और फिर धीरे-धीरे वापस ऊपर आएं। यह आसन पीठ और कंधों की मांसपेशियों को स्ट्रेच करता है, दिमाग को शांत करता है और थकान को दूर कर शरीर को हल्का महसूस कराता है।

फायदा: पीठ को स्ट्रेच करता है और दिमाग को शांत करता है।

फिगर फोर स्ट्रेच (Figure Four Stretch)

हिप्स और लोअर बैक की जकड़न दूर करने के लिए बेहद फायदेमंद है। इसे करने के लिए कुर्सी पर सीधे बैठें और एक पैर की एड़ी को दूसरे पैर के घुटने पर रखें ताकि पैरों से ‘4’ का आकार बन जाए। इसके बाद हल्का सा आगे की ओर झुकें और कुछ सेकंड इस स्थिति में रुकें। यह आसन हिप्स की मांसपेशियों को खोलता है, कमर के दर्द को कम करता है और लंबे समय तक बैठने से होने वाली अकड़न को दूर करता है।

फायदा: हिप्स और लोअर बैक के दर्द से राहत मिलती है।

कलाई और उंगली स्ट्रेच (Wrist & Finger Stretch)

कंप्यूटर पर लंबे समय तक टाइपिंग या माउस इस्तेमाल करने से हुई थकान को दूर करने का आसान तरीका है। इसे करने के लिए एक हाथ को सीधा सामने करें और दूसरे हाथ से उसकी उंगलियों को हल्के से पीछे की ओर खींचें। कुछ सेकंड रोककर छोड़ दें। इसी तरह दोनों हाथों से 3-4 बार दोहराएं। यह स्ट्रेच कलाई के दर्द, जकड़न और हाथों की थकान को कम करता है और लचीलापन बढ़ाता है।

फायदा: टाइपिंग से हुई थकान और कलाई के दर्द को कम करता है।

साइड स्ट्रेच (Side Stretch)

कमर और साइड मसल्स की स्ट्रेचिंग के लिए बहुत फायदेमंद है। इसे करने के लिए कुर्सी पर सीधा बैठें और एक हाथ को सिर के ऊपर उठाएं। अब धीरे-धीरे शरीर को दूसरी ओर झुकाएं और कुछ सेकंड इस स्थिति में रुकें। फिर धीरे-से वापस आएं और दूसरी ओर यही प्रक्रिया दोहराएं। यह आसन कमर की अकड़न को कम करता है, साइड मसल्स को खोलता है और शरीर में लचीलापन बढ़ाता है।

फायदा: कमर और साइड मसल्स की स्ट्रेचिंग होती है, लचीलापन बढ़ता है।

चेयर पिजन पोज (Chair Pigeon Pose)

लंबे समय तक बैठने से हिप्स और लोअर बैक में आई जकड़न को दूर करने के लिए बेहतरीन आसन है। इसे करने के लिए कुर्सी पर आराम से बैठें और एक पैर को दूसरे घुटने पर रखें। इसके बाद हल्का सा आगे झुकें और कुछ सेकंड इस स्थिति में रुकें। फिर धीरे-धीरे वापस सीधा बैठें। यह आसन हिप्स की मांसपेशियों को स्ट्रेच करता है, लोअर बैक के दर्द को कम करता है और बैठने से हुई अकड़न को दूर करता है।

फायदा: लंबे समय तक बैठने से हुई जकड़न कम करता है।

आंखें बंद करके गहरी सांस लेना (Deep Breathing)

मन और शरीर को तुरंत शांत करने का सबसे आसान तरीका है। इसे करने के लिए आराम से कुर्सी पर बैठें और आंखें बंद कर लें। अब धीरे-धीरे गहरी सांस लें और उतनी ही धीरे छोड़ें। इस प्रक्रिया को 1-2 मिनट तक करें। यह तकनीक तनाव और मानसिक थकान को कम करती है, दिमाग को रिलैक्स करती है और आपको तुरंत फ्रेश और एनर्जेटिक महसूस कराती है।

फायदा: तनाव घटता है और मन शांत होता है।

रोज 10 मिनट बैठे-बैठे योगा करने रे फायदे

अगर आप रोज ऑफिस में सिर्फ 10 मिनट का यह डेस्क योगा सेशन कर लेते हैं, तो शरीर और मन दोनों पर इसका सकारात्मक असर दिखाई देगा। आपकी थकान कम होगी, पीठ और गर्दन का दर्द धीरे-धीरे घटेगा, ध्यान और फोकस बढ़ेगा और आप खुद को हल्का और एनर्जेटिक महसूस करेंगे। इसे आप लंच ब्रेक में या काम के बीच छोटे-छोटे ब्रेक में कर सकते हैं। यह आसान और असरदार तरीका है जो आपको पूरे दिन फ्रेश, एक्टिव और प्रोडक्टिव बनाए रखेगा।