17 MARTUESDAY2026 2:05:51 PM
Nari

Nora Fatehi के गाने ‘सरके चुनर तेरी सरके’ पर विवाद, अश्लीलता को लेकर भड़के ये Singer

  • Edited By Monika,
  • Updated: 17 Mar, 2026 11:48 AM
Nora Fatehi के गाने ‘सरके चुनर तेरी सरके’ पर विवाद, अश्लीलता को लेकर भड़के ये Singer

नारी डेस्क : बॉलीवुड की मशहूर डांसर Nora Fatehi के नए गाने ‘सरके चुनर तेरी सरके’ को लेकर सोशल मीडिया पर जबरदस्त विवाद छिड़ गया है। गाने के लिरिक्स को लेकर लोग इसे अश्लील बता रहे हैं। इतना ही नहीं, सिंगर Armaan Malik ने भी इस पर नाराज़गी जाहिर की है।

गाने को लेकर क्यों हो रहा विवाद

नोरा फतेही अपने दमदार डांस मूव्स के लिए जानी जाती हैं और उनके गाने अक्सर वायरल होते हैं। लेकिन इस बार उनका नया गाना ‘सरके चुनर तेरी सरके’ रिलीज होते ही विवादों में घिर गया। यह गाना अपकमिंग फिल्म KD: The Devil का हिस्सा है। रिलीज के बाद सोशल मीडिया पर यूजर्स ने इसके बोल को लेकर आपत्ति जताई और इसे अश्लील बताया।

PunjabKesari

Armaan Malik ने जताई नाराज़गी

गाने के वायरल होते ही Armaan Malik ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म (X) पर लिखा कि उन्होंने इस गाने को दोबारा सुना ताकि कंफर्म कर सकें कि उन्होंने सही सुना है या नहीं। उन्होंने निराशा जताते हुए कहा कि आजकल कमर्शियल गानों की राइटिंग का स्तर काफी गिर गया है। उनके इस बयान के बाद विवाद और बढ़ गया।

गाने में दिखा नोरा का ग्लैमरस अंदाज़

इस गाने में Nora Fatehi घाघरा-चोली में अपने सिग्नेचर डांस स्टाइल में नजर आ रही हैं। उनके साथ अभिनेता Sanjay Dutt भी दिखाई दे रहे हैं। गाने को सिंगर मंगली ने गाया है और इसके बोल रकीब आलम ने लिखे हैं। फिल्म KD: The Devil 30 अप्रैल को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। इस फिल्म में Ramesh Aravind, V. Ravichandran और Shilpa Shetty भी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे।

Related News

Nari Special

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय
X

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news!

We respect your privacy information is safe and will never be shared.

X

Browser Notification

हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं।

लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें ।

  • यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings
  • यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions
  • "https://nari.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें।
  • अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें |
  • पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें।
Got it