15 महीने की मासूम पर बरसी हैवानियत, बल्ले से बच्ची को मारती थी मेड , CWC ने मांगी कार्रवाई

नारी डेस्क: नोएडा के सेक्टर 137 स्थित ‘ब्लिपी’ नाम के एक डे-केयर सेंटर में 15 महीने की बच्ची के साथ कथित क्रूरता का मामला सामने आया है। बच्ची की मां मोनिका ने शिकायत दर्ज कराई थी कि सेंटर की एक सहायिका ने बच्ची को प्लास्टिक के बल्ले से मारा और उसे जमीन पर फेंका भी। इस घटना के बाद पुलिस ने डे-केयर संचालक और सहायिका के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।

बच्ची के माता-पिता बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी) के सामने मंगलवार को पेश हुए। सीडब्ल्यूसी के अध्यक्ष के.सी. विरमानी ने बताया कि परिजन ने बच्ची की मेडिकल जांच और घटना की पूरी जानकारी दी। समिति ने पुलिस से कहा है कि मामले में किशोर न्याय अधिनियम की धाराएं भी शामिल की जाएं ताकि कड़ी कार्रवाई हो सके।

पुलिस ने बताया कि सहायिका को हिरासत में लिया गया है। शुरू में पुलिस ने कहा था कि वह नाबालिग है और उसे किशोर न्याय बोर्ड के सामने पेश किया गया था, लेकिन श्रम विभाग की जांच में पाया गया है कि सहायिका का आधार कार्ड 2004 में जन्म की तिथि दर्शाता है, यानी वह बालिग है। अब आधार कार्ड और अन्य दस्तावेजों की पुष्टि के बाद आगे कार्रवाई की जाएगी।

इस बीच, पुलिस ने शिक्षा विभाग और बाल कल्याण अधिकारी को भी इस मामले में पत्र भेजा है। डे-केयर संचालक चारू ने भी मामले में अपना बयान दर्ज कराया है। श्रम विभाग की टीम ने सहायिका के दस्तावेजों की जांच की है और मामले की पूरी छानबीन जारी है।

यह मामला बच्चों की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर सवाल उठा रहा है और जिम्मेदार अधिकारियों से कड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही है।



