छोड़िए केमिकल वाला पेस्ट! देसी Toothpaste से दांत कभी नहीं होंगे खराब

  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 13 Aug, 2025 05:37 PM
नारी डेस्क : आजकल हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में केमिकल युक्त प्रोडक्ट्स इस कदर शामिल हो चुके हैं कि हम बिना सोचे-समझे स्किन केयर, हेयर केयर, और यहां तक कि टूथपेस्ट जैसे जरूरी उत्पादों में भी इनका इस्तेमाल कर रहे हैं। हालांकि ये उत्पाद तात्कालिक रूप से असर दिखाते हैं, लेकिन लंबे समय में ये हमारी सेहत के लिए हानिकारक साबित हो सकते हैं। अगर आप भी इन्हीं में से हैं जो अब रासायनिक प्रोडक्ट्स से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो घरेलू टूथपेस्ट बनाना एक शानदार शुरुआत हो सकती है। आइए जानते हैं कुछ ऐसे आसान और असरदार घरेलू तरीके, जिनकी मदद से आप 100% प्राकृतिक टूथपेस्ट घर पर ही बना सकते हैं और निःसंकोच उपयोग कर सकते हैं।

केमिकल वाले टूथपेस्ट के नुकसान

आम टूथपेस्ट में कई तरह के केमिकल्स होते हैं जैसे फ्लोराइड, सोडियम लॉरिल सल्फेट (SLS), ट्राइक्लोसन, आर्टिफिशियल फ्लेवर और कलरिंग एजेंट। ये सभी दांतों को चमकदार बनाने के लिए तो होते हैं, लेकिन इनके लगातार इस्तेमाल से मसूड़ों में जलन, एलर्जी, मुंह के घाव, और दांतों की संवेदनशीलता बढ़ सकती है।

घर पर नेचुरल टूथपेस्ट बनाने के फायदे

पूरी तरह से प्राकृतिक और सुरक्षित, बिना किसी साइड इफेक्ट के, सस्ते और आसानी से उपलब्ध सामग्री से बनता है, दांतों को सफेद और मजबूत बनाता है, मसूड़ों की समस्या को कम करता है।

टूथपेस्ट बनाने की सामग्री

नीम की सूखी पत्तियां – 1/2 कप

लौंग – 10-12 नग

हल्दी पाउडर – 1 टीस्पून

फिटकरी (एलम) – 1 टीस्पून

त्रिफला चूर्ण – 2 टीस्पून

सेंधा नमक – 1 टीस्पून

तिल का तेल- 2-3 बूंद

टूथपेस्ट बनाने की विधि

नेचुरल टूथपेस्ट बनाने के लिए आप सबसे पहले नीम की सूखी पत्तियां, भुनी हुई लौंग और फिटकरी को मिक्सी में बारीक पीस लें। फिर उसमें हल्दी, त्रिफला चूर्ण और सेंधा नमक मिलाएं। सभी चीजों को मिलाकर एक एयरटाइट डिब्बे में स्टोर करें।

उपयोग कैसे करें?

रोजाना सुबह-शाम इस नेचुरल टूथपेस्ट से अपने दांतों को साफ करें। इसे लगाते समय ज्यादा दबाव न डालें, हल्के हाथों से मसाज करें। 2 मिनट तक ब्रश करने के बाद मुंह को अच्छी तरह पानी से धो लें।

ध्यान देने वाली बातें

नेचुरल टूथपेस्ट का उपयोग करते वक्त धैर्य रखें, क्योंकि ये केमिकल वाले टूथपेस्ट की तरह तुरंत प्रभाव नहीं दिखाते लेकिन लंबे समय में ये आपके दांतों और मसूड़ों के लिए बेहतर साबित होते हैं। पेस्ट को हमेशा साफ और सूखे कंटेनर में रखें। यदि किसी सामग्री से एलर्जी हो तो उसका उपयोग न करें।

 

अपने और अपने परिवार की सेहत के लिए केमिकल वाले टूथपेस्ट को छोड़कर घर पर बनाए गए 100% नेचुरल टूथपेस्ट का इस्तेमाल करना सबसे बेहतर विकल्प है। यह न सिर्फ आपके दांतों को स्वच्छ और स्वस्थ बनाएगा, बल्कि आपकी कुल स्वास्थ्य में भी सुधार करेगा। आज ही शुरुआत करें और अपने जीवन को स्वस्थ और खुशहाल बनाएं!

