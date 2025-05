Nirmal Kapoor Death: अंतिम यात्रा पर निकली अनिल कपूर की मां, आखिरी विदाई देने जुटे कई सितारे

नारी डेस्क: दिग्गज अभिनेता अनिल कपूर की मां निर्मल कपूर का 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया। निर्मल कपूर ने शुक्रवार, 2 मई को मुंबई के कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल में कुछ समय के लिए अस्पताल में भर्ती रहने के बाद अंतिम सांस ली, अब वह अपनी अंतिम यात्रा पर निकल चुकी हैं। शनिवार की सुबह, परिवार के सदस्य और करीबी दोस्त निर्मल कपूर के घर पर अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए एकत्र हुए।

#WATCH | Mumbai, Maharashtra: Mortal remains of Nirmal Kapoor, mother of actor Anil Kapoor and film producer Boney Kapoor, being taken for last rites pic.twitter.com/w9DSAJTAkd