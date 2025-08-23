26 AUGTUESDAY2025 2:50:22 PM
  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 23 Aug, 2025 12:18 PM
निया शर्मा कैसे करती हैं डार्क सर्कल्स का इलाज? जानिए उनका घरेलू नुस्खा, जो महंगी क्रीम्स पर भी भारी है

नारी डेस्क: टीवी की मशहूर एक्ट्रेस निया शर्मा सिर्फ अपने स्टाइल और एक्टिंग के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी स्किन केयर रूटीन के लिए भी चर्चा में रहती हैं। खासकर आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स को लेकर वे कोई लापरवाही नहीं बरततीं। निया महंगी क्रीम्स से ज्यादा भरोसा घरेलू नुस्खों पर करती हैं और खुद से बनाए गए फेस पैक से स्किन का खास ख्याल रखती हैं। अगर आप भी डार्क सर्कल्स से परेशान हैं तो निया शर्मा का ये सिंपल घरेलू नुस्खा ट्राई कर सकते हैं।
निया शर्मा का खास फेस पैक (Dark Circles के लिए)

टीवी एक्ट्रेस निया शर्मा डार्क सर्कल्स से छुटकारा पाने के लिए एक बेहद असरदार और घरेलू फेस पैक का इस्तेमाल करती हैं। इस फेस पैक को बनाने के लिए वह कुछ सरल और आसानी से उपलब्ध चीजों का इस्तेमाल करती हैं।

इस फेस पैक में कॉफी पाउडर शामिल है, जो स्किन को टाइट करता है और आंखों के नीचे की सूजन को कम करता है। इसमें मौजूद कैफीन ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने में मदद करता है जिससे डार्क सर्कल्स धीरे-धीरे हल्के पड़ने लगते हैं। बेसन इस पैक का दूसरा मुख्य घटक है। यह डेड स्किन हटाने में मदद करता है और चेहरे को निखारता है। बेसन स्किन को एक्सफोलिएट करता है जिससे त्वचा साफ और चमकदार नजर आती है।

चावल का पानी इस पैक में स्किन को ग्लोइंग और टोन करने का काम करता है। इसमें मौजूद विटामिन्स और मिनरल्स त्वचा को पोषण देते हैं और टाइट बनाते हैं। हल्दी एक प्राकृतिक एंटी-इंफ्लेमेटरी और एंटी-बैक्टीरियल एजेंट है। यह त्वचा की सूजन कम करता है, दाग-धब्बों को हल्का करता है और स्किन को एक हेल्दी लुक देता है। शहद इस फेस पैक को मॉइश्चराइजिंग गुण देता है। यह स्किन को सॉफ्ट बनाता है और रूखापन दूर करता है, जिससे स्किन हेल्दी और हाइड्रेटेड रहती है।

कैसे लगाएं?

इन सभी सामग्री को एक कटोरी में अच्छे से मिलाकर एक स्मूद पेस्ट तैयार करें। फिर इस पेस्ट को आंखों के नीचे के हिस्से सहित पूरे चेहरे पर लगाएं। इसे 10 से 15 मिनट तक चेहरे पर लगा रहने दें और फिर ठंडे पानी से धो लें। बेहतर रिजल्ट के लिए इस फेस पैक का इस्तेमाल हफ्ते में 1 से 2 बार किया जा सकता है।

और भी असरदार घरेलू नुस्खे (Dark Circles के लिए)

अगर आप चाहें तो निया के फेस पैक के अलावा अन्य घरेलू उपाय भी आज़मा सकते हैं जो डार्क सर्कल्स के लिए काफी फायदेमंद हैं।

खीरे के स्लाइस या रस आंखों पर रखने से बहुत अच्छा ठंडक मिलता है। खीरे में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स और हाई वॉटर कंटेंट डार्क सर्कल्स को धीरे-धीरे कम करने में मदद करते हैं।

आलू का रस भी डार्क सर्कल्स पर कमाल का असर करता है। कच्चे आलू को कद्दूकस करके उसका रस निकालें और फिर इसे रूई की मदद से आंखों के चारों ओर लगाएं। लगभग 15 से 20 मिनट के बाद ठंडे पानी से धो लें।

एलोवेरा जेल स्किन को सूदिंग इफेक्ट देता है। यह स्किन की ड्राइनेस को दूर करता है और डार्क सर्कल्स के असर को हल्का करने में मदद करता है।

टमाटर का रस एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होता है और स्किन को रिपेयर करता है। इसे डार्क सर्कल्स पर लगाने से स्किन का रंगत हल्का होता है और काले घेरे कम दिखते हैं।

दूध और शहद को मिलाकर लगाने से त्वचा को नमी और ग्लो दोनों मिलता है। इस मिश्रण को डार्क सर्कल्स पर लगाने से स्किन साफ और चमकदार दिखती है।

जरूरी सूचना: यह नुस्खे केवल सामान्य जानकारी के लिए हैं। किसी तरह की एलर्जी, स्किन प्रॉब्लम या दवा चल रही हो तो इन नुस्खों को अपनाने से पहले त्वचा विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें। हर व्यक्ति की स्किन अलग होती है, इसलिए नुस्खे आजमाने से पहले पैच टेस्ट करना बेहतर रहेगा।

अगर आप भी निया शर्मा जैसी दमकती आंखें और साफ स्किन चाहती हैं, तो इन आसान घरेलू उपायों को अपनी रूटीन का हिस्सा बनाएं – बिना महंगे प्रोडक्ट्स पर पैसा खर्च किए।  

