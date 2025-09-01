05 SEPFRIDAY2025 9:49:18 PM
नहीं बढ़ने देता वजन, पेट को भी देता है आराम... बिना टेंशन के बच्चों को खिलाएं ड्राई फ्रूट्स

  • Updated: 01 Sep, 2025 02:29 PM
नारी डेस्क: बहुत से माता-पिता अपने बच्चों को मेवा खिलाने से परहेज करते हैं। उनका मानना है यह गर्मी पैदा करते हैं और बच्चों का वजन भी बढ़ा देते हैं। लेकिन डॉक्टरों की मानें मो मेवे बच्चों के लिए अच्छे होते हैं - और इनसे परहेज़ करने से फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान हो सकता है। नट्स बच्चों को स्वस्थ विकास के लिए ज़रूरी पोषक तत्व प्रदान करते हैं, जिनमें ओमेगा-3 फैटी एसिड भी शामिल है जो छोटे बच्चों के मस्तिष्क, तंत्रिका और दृष्टि विकास के लिए ज़रूरी है। 


बच्चों को मेवे खिलाने के फायदे

ये आहार संबंधी पॉलीफेनॉल्स या एंटीऑक्सीडेंट्स के भी सबसे समृद्ध स्रोतों में से एक हैं, जिनके कई संभावित स्वास्थ्य लाभ हैं, जिनमें कैंसर की रोकथाम भी शामिल है। नट्स में फाइबर, प्रोटीन और अच्छे वसा होते हैं, जिन्हें पचने में ज़्यादा समय लगता है, जिससे बच्चों की भूख शांत होती है और उन्हें लंबे समय तक पेट भरा हुआ महसूस होता है। दरअसल, नट्स में मौजूद 20 प्रतिशत तक ऊर्जा अवशोषित नहीं होती, लेकिन फिर भी ये पेट भरा होने का एहसास दिलाते हैं। उच्च फाइबर सामग्री बच्चों को नियमित और आसान मल त्याग में भी मदद करती है। इसका मतलब है कि नट्स वास्तव में बच्चों के वज़न को नियंत्रित करने में मदद करते हैं, शोध से पता चलता है कि ज़्यादा नट्स खाने से ज़्यादा वज़न होने का खतरा कम होता है।


एलर्जी के जोखिम के बारे में क्या?

नट्स से एलर्जी आम होती जा रही है और स्वाभाविक रूप से माता-पिता को बहुत चिंता हो सकती है। लेकिन शोध से पता चलता है कि कम उम्र से ही उचित रूप में नट्स का सेवन करने से नट्स से एलर्जी होने की संभावना कम हो सकती है, जिसमें उच्च जोखिम वाले लोग भी शामिल हैं (जैसे कि जब परिवार के किसी सदस्य को एलर्जी हो)।एक अन्य अध्ययन में पाया गया कि बचपन से ही नियमित रूप से मूंगफली खिलाने से किशोरावस्था में मूंगफली से होने वाली एलर्जी की दर 71 प्रतिशत कम हो जाती है। 


इन बातों का रखें ध्यान

एलर्जी के जोखिम को कम करने के लिए, अपने बच्चे के आहार में जितनी जल्दी हो सके मेवे शामिल करें - आदर्श रूप से चार से छह महीने की उम्र के बीच - घुटन से बचाने के लिए 100 प्रतिशत नट स्प्रेड के रूप में। शुरुआत में, होंठ के अंदर 100 प्रतिशत मुलायम पीनट बटर की थोड़ी मात्रा लगाएं और 30 मिनट तक निगरानी करें। अगर कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है, तो मात्रा को दोगुना (¼ छोटा चम्मच) कर दें और 30 मिनट तक निगरानी करें। फिर आप इस प्रक्रिया को आधा छोटा चम्मच तक बढ़ा सकते हैं। अगर यह प्रक्रिया ठीक से हो जाती है, तो आप अपने बच्चे के आहार में 100 प्रतिशत नट बटर शामिल कर सकते हैं, और हर हफ्ते इसकी मात्रा बढ़ा सकते हैं।

आपको क्या करना चाहिए?

सबसे अच्छा है कि नट्स को रात में पानी में भिगोकर सुबह छीलकर बच्चों को दें। इससे पचाना आसान होगा। जब मेवे गले में अटकने का ख़तरा नहीं रह जाते (तीन से पांच साल की उम्र के बीच), तो मेरा सुझाव है कि उन्हें रोज़ाना मुट्ठी भर मेवे खिलाएं। अध्ययनों से पता चलता है कि अपेक्षाकृत बड़ी मात्रा में – प्रतिदिन 100 ग्राम तक – शरीर के वज़न और वसा द्रव्यमान में मामूली कमी से जुड़े हैं। हालांकि ऑस्ट्रेलिया के वर्तमान आहार संबंधी दिशानिर्देश मेवों के सेवन को सीमित करने की सलाह देते हैं, लेकिन यह अब प्रमाणों को प्रतिबिंबित नहीं करता है और अगले वर्ष दिशानिर्देशों के अद्यतन होने पर इसमें संशोधन किया जाना चाहिए।


बच्चों को खिलाने के तरीके

मेवे पोषण का भंडार हैं, लेकिन बच्चों को इन्हें खिलाना एक चुनौती हो सकती है। सभी प्रकार के मेवे स्वास्थ्यवर्धक होते हैं, इसलिए चीज़ों को रोचक बनाए रखने के लिए इनका मिश्रण शामिल करें। बच्चों के आहार में अतिरिक्त तेल और नमक के प्रवेश से बचने के लिए कच्चे या सूखे भुने, बिना नमक वाले विकल्प चुनें। अगर वे पहली बार इन्हें अस्वीकार करते हैं, तो दोबारा कोशिश करें। शोध से पता चलता है कि बच्चों को नए खाद्य पदार्थ खाने से पहले आठ से दस बार उन्हें खाने की ज़रूरत होती है। इसलिए उन्हें नियमित रूप से मेवे दें, उन्हें चखने के लिए प्रोत्साहित करें और उन्हें खाने के लिए दबाव न डालें।बच्चों के नाश्ते और भोजन में अधिक मेवे शामिल करने में मदद के लिए, काजू, बादाम या मूंगफली जैसी हल्की, अधिक परिचित किस्मों से शुरुआत करें। इनकी बनावट नरम और स्वाद मीठा होता है, जिससे ये छोटे बच्चों को ज़्यादा पसंद आते हैं। अखरोट, पेकान या ब्राज़ील नट्स जैसी ज़्यादा तीखी या कड़वी किस्मों को धीरे-धीरे शामिल किया जा सकता है, दूसरे खाद्य पदार्थों में मिलाया जा सकता है या उनके तीखे स्वाद और मज़बूत बनावट को संतुलित करने के लिए उन्हें व्यंजनों में पकाया जा सकता है।
 

