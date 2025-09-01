नकली घी का प्रसाद बना ज़हर! 250 लोग पहुंचे मौत के मुंह में, FSSAI ने बताया एसे पहचाने

नारी डेस्क: मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के मोहराई गांव में राधा अष्टमी के दिन एक धार्मिक आयोजन में बड़ा हादसा हो गया। कार्यक्रम में हलवे का प्रसाद बांटा गया था, जिसे खाने के बाद लगभग 250 से अधिक लोग बीमार हो गए। ये घटना इतनी गंभीर थी कि महज आधे घंटे के अंदर लोगों में उल्टी-दस्त, पेट दर्द, घबराहट और बेचैनी जैसे लक्षण दिखाई देने लगे। मरीजों को तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां अब तक करीब 175 लोगों का इलाज हो चुका है, जबकि कई की हालत अभी भी गंभीर बताई जा रही है।

नकली घी बना बीमारी की वजह

जांच में सामने आया कि हलवे के लिए इस्तेमाल किया गया घी एक लोकल दुकान से खरीदा गया था, जिसकी कीमत मात्र 250 रुपये प्रति किलो थी। प्राथमिक जांच में शक जताया गया है कि यह घी नकली था, और संभवतः इसी के कारण इतनी बड़ी संख्या में लोग बीमार पड़े। आशंका यह भी है कि यह नकली ब्रांड का घी गांव में ही तैयार किया जा रहा था। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने स्टोर से घी और अन्य खाद्य सामग्री के सैंपल लिए हैं और FSSAI की टीम द्वारा जांच शुरू कर दी गई है। रिपोर्ट के बाद दोषियों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

देश में तेजी से बढ़ रहा है नकली घी का कारोबार

भारत में नकली और मिलावटी खाद्य पदार्थों का कारोबार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। FSSAI और अन्य एजेंसियाँ अक्सर इस तरह की मिलावट करने वालों पर छापेमारी करती रहती हैं। लेकिन जब तक जनता जागरूक नहीं होगी, तब तक ऐसे मामलों पर पूरी तरह रोक लगाना मुश्किल है। घी एक ऐसा उत्पाद है जिसकी मांग धार्मिक और घरेलू दोनों ही स्तरों पर अधिक होती है। इसी का फायदा उठाकर कई व्यापारी सस्ते और खतरनाक केमिकल मिलाकर नकली घी बाजार में बेचते हैं।

घी में मिलाए जाते हैं खतरनाक पदार्थ

नकली घी में वनस्पति घी (डालडा), पाम ऑयल, आटा या स्टार्च, साबुन, डिटर्जेंट, सिंथेटिक रंग और फ्लेवर जैसी चीजें मिलाई जाती हैं। ये सभी पदार्थ ना सिर्फ सेहत के लिए खतरनाक हैं, बल्कि इनके लगातार सेवन से शरीर को गंभीर नुकसान हो सकता है। सबसे बुरी बात यह है कि नकली घी दिखने और महक में असली घी जैसा लग सकता है, जिससे आम आदमी इसे पहचान नहीं पाता।

नकली घी से होने वाले स्वास्थ्य नुकसान

नकली घी का सेवन करने से पाचन संबंधी समस्याएं, जैसे दस्त, उल्टी, गैस और पेट दर्द हो सकते हैं। लंबे समय तक इसका सेवन करने से शरीर में टॉक्सिन्स जमा होने लगते हैं, जिससे लिवर और किडनी पर बुरा असर पड़ता है। इसके अलावा नकली घी में ट्रांस फैट की मात्रा बहुत अधिक होती है, जिससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ने, धमनियों में ब्लॉकेज, और दिल की बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है।

कैंसर और इम्यून सिस्टम पर असर

FSSAI की रिपोर्ट्स के अनुसार, मिलावटी घी के नियमित सेवन से कैंसर जैसी जानलेवा बीमारियों का खतरा भी बढ़ सकता है। इसके अलावा, शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली (Immune System) कमजोर पड़ने लगती है, जिससे व्यक्ति बार-बार बीमार पड़ सकता है। यह विशेष रूप से बच्चों और बुजुर्गों के लिए अधिक खतरनाक हो सकता है।

नकली घी की पहचान कैसे करें? (FSSAI द्वारा सुझाए घरेलू तरीके)

हथेली पर रगड़ कर जांच: अपनी हथेली पर थोड़ा सा घी लें और रगड़ें। अगर वह तुरंत पिघल जाए और अच्छी खुशबू दे तो वह असली घी है। अगर घी तैलीय लगे और बदबू दे, तो वह नकली हो सकता है।

आयोडीन टेस्ट: एक चम्मच घी में थोड़ा पानी मिलाएं और उसमें आयोडीन की कुछ बूंदें डालें। अगर घोल का रंग नीला हो जाए तो उसमें स्टार्च की मिलावट है।

घी को गर्म करके देखें: असली घी गर्म करने पर समान रूप से पिघलता है, हल्का भूरा होता है और सुगंधित होता है। नकली घी गर्म करने पर झाग बनाता है और उसमें से बदबू आती है।

क्या करें और कैसे बचें?

हमेशा प्रामाणिक ब्रांड का ही घी खरीदें और FSSAI मार्किंग जरूर देखें। ज्यादा सस्ते दाम का घी खरीदने से बचें, क्योंकि अक्सर कम कीमत का घी नकली या मिलावटी हो सकता है। अगर किसी सामूहिक भोज या धार्मिक आयोजन में भोजन तैयार किया जा रहा है, तो उसमें इस्तेमाल हो रही सामग्री की गुणवत्ता की जांच जरूर करें।





शिवपुरी की यह दुखद घटना इस बात का संकेत है कि नकली घी या मिलावटी खाद्य पदार्थ किसी भी समय एक बड़े जन-स्वास्थ्य संकट का कारण बन सकते हैं। जब तक जनता जागरूक नहीं होगी और नकली वस्तुओं के खिलाफ सख्त रुख नहीं अपनाएगी, तब तक ऐसी घटनाएँ होती रहेंगी। इसलिए ज़रूरी है कि हम सभी सावधानी बरतें, जांचें, और जागरूक रहें ताकि अपने परिवार और समाज को इस तरह की खतरनाक मिलावट से बचा सकें।