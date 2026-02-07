19 FEBTHURSDAY2026 1:36:23 AM
Life Style

सर्जरी के बाद इतना बदल गया मौनी रॉय का चेहरा, पुरानी फोटो देखकर पहचानना मुश्किल

  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 07 Feb, 2026 05:48 PM
सर्जरी के बाद इतना बदल गया मौनी रॉय का चेहरा, पुरानी फोटो देखकर पहचानना मुश्किल

नारी डेस्क:   बॉलीवुड में सुंदर दिखना अब सिर्फ शौक नहीं, ज़रूरत बन गया है। हर एक्ट्रेस अपने लुक को परफेक्ट बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़तीऐसे ही मौनी रॉय ने भी अपने लुक में जबरदस्त बदलाव करवाया। उनके चेहरे और स्टाइल में हुए बदलाव इतने बड़े हैं कि पुरानी फोटो देखकर उन्हें पहचानना मुश्किल हो गया है। नाक, दांत, आईब्रो और स्किन टोन में हुए बदलाव ने मौनी को एकदम नया लुक दे दिया है। आइए जानते हैं कैसे मौनी ने अपने ट्रांसफॉर्मेशन से फैंस को चौंका दिया।

मौनी रॉय का ट्रांसफॉर्मेशन

मौनी रॉय का चेहरा और बॉडी सालों में काफी बदल चुका है। उनके टीवी के दिनों की पुरानी फोटो सोशल मीडिया पर अक्सर वायरल होती रहती हैं। इन तस्वीरों में मौनी का चेहरा पहले काफी अलग नजर आता है। मौनी ने अपने चेहरे और बॉडी पर कई बदलाव कराए हैं, जिनमें उनकी नाक, होंठ, आईब्रो, दांत और स्किन टोन शामिल हैं।

PunjabKesari

मौनी रॉय ने कौन-कौन सी सर्जरी करवाई

नाक की सर्जरी (नोस जॉब): मौनी की पुरानी नाक का शेप अलग था। उन्होंने नोज जॉब करवाई, जिससे उनकी नाक पतली और अब काफी अलग नजर आती है।

दांतों का बदलाव: पुरानी फोटो में उनके दांतों के बीच गैप दिखता था। अब उन्होंने इसे ठीक करवा लिया है, जिससे उनका स्माइल और परफेक्ट दिखता है।

PunjabKesari

ये भी पढ़ें:  फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर: बॉर्डर एक्टर का 68 वर्ष में हार्ट अटैक से निधन

स्किन टोन और बोटॉक्स/लिप जॉब: मौनी ने लिप जॉब और बोटॉक्स भी करवाया है। इसके अलावा उनकी स्किन टोन में भी noticeable बदलाव आया है।

आईब्रो की सर्जरी: मौनी की पुरानी आईब्रो पतली और अलग शेप की थी। अब उन्होंने आईब्रो अपलिफ्ट और फिलर्स करवाए हैं, जिससे उनका चेहरा और आकर्षक नजर आता है।

पुरानी और नई फोटो में अंतर: मौनी की टीवी और फिल्मों की पुरानी फोटो देखकर अब उन्हें पहचानना मुश्किल हो जाता है। उनके चेहरे का शेप, दांत, आईब्रो और स्किन टोन में बदलाव उनके लेटेस्ट लुक में साफ नजर आता है।

PunjabKesari

लेटेस्ट लुक

मौनी रॉय की नई फोटो में उनका चेहरा और लुक पूरी तरह बदल चुका है। उनका ट्रांसफॉर्मेशन वाकई शॉकिंग और देखने लायक है।  

Related News

Nari Special

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय
X

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news!

We respect your privacy information is safe and will never be shared.

X

Browser Notification

हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं।

लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें ।

  • यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings
  • यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions
  • "https://nari.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें।
  • अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें |
  • पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें।
Got it